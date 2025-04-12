Рисоварка Xiaomi использует давление, искусственный интеллект и титановую кастрюлю.

Компания Xiaomi анонсировала высокотехнологичную рисоварку Mijia 3D Pressure IH Rice Cooker P1 3L, которая уже доступна для предзаказа на JD.com за 799 юаней (около $110). Первые поставки стартуют 17 апреля. Устройство сочетает премиальные материалы, умные функции и повышенную безопасность для идеального приготовления риса.

Внутренний горшок изготовлен из титана по технологии высокотемпературного спекания, исключающей использование фтора и тяжёлых металлов. Покрытие устойчиво к царапинам, легко моется и сертифицировано для детского питания. Технология 1.2x Pressure Cooking повышает давление, позволяя воде глубже проникать в зёрна, что, по заявлению Xiaomi, увеличивает естественную сладость риса на 48%.

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Индукционный нагрев IH 3D равномерно распределяет тепло со всех сторон, предотвращая комкование и придавая блюду глянцевый вид. Алгоритм Perfect Cook анализирует тип риса и количество воды, корректируя температуру и время на основе 3000 оптимизированных программ. Электромагнитная система управления давлением заменяет механический клапан, обеспечивая шесть уровней защиты и стабильность процесса.

Рисоварка интегрирована в экосистему HyperOS: через приложение Mi Home можно выбирать из 100+ рецептов, планировать приготовление за 24 часа и управлять устройством голосом через XiaoAI. Сертификация 10A подтверждает оптимальную влажность, клейкость и текстуру готового блюда.