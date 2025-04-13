Компания Xiaomi подготовила к международному запуску 27-дюймовый 4K-монитор A27Ui с функцией обратной зарядки 90 Вт.

Xiaomi расширила свою линейку мониторов, представив новую модель A27Ui с разрешением 4K для международного рынка. Устройство пополнило серию A27, в которую уже входили модели A27i с Full HD и A27Qi с 2K-разрешением. Хотя точные даты выхода и цены для разных регионов пока не раскрываются, появление продукта на глобальном сайте компании свидетельствует о скором начале продаж за пределами Китая.

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Новый монитор сохранил 27-дюймовую диагональ, но предлагает более высокое 4K UHD разрешение (3840×2160 пикселей) по сравнению с предыдущими моделями серии. При частоте обновления 60 Гц устройство демонстрирует яркость 360 нит, что выше показателей младших версий. IPS-панель обеспечивает контрастность 1200:1, охват 100% sRGB и 95% DCI-P3 цветового пространства, а также точность цветопередачи DeltaE<1.

Особенностью A27Ui стала встроенная USB-хаб с функцией обратной зарядки мощностью 90 Вт. Монитор также оснащен технологией защиты глаз с сертификацией TUV Low Blue Light и регулируемой подставкой. Для подключения предусмотрены интерфейсы DisplayPort и два HDMI.

Ожидается, что цена новинки останется в доступном сегменте, хотя точные цифры производитель пока не называет. Увеличенное энергопотребление (120 Вт) по сравнению с предыдущими моделями объясняется более высокой яркостью экрана.