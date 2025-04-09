Google следует упростить процесс обновления системы Android.

Когда вы обновляете свой Android-смартфон, скорее всего, вы заходите в «Настройки» и проверяете наличие обновлений в разделе обновления ПО. На этом дело не заканчивается. Обновления Google Play так же важны, как и обновления самой системы, и зачастую они приносят новые функции, о которых вы даже не догадываетесь.

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Эти скрытые обновления легко упустить из виду. На портале Android Authority провели опрос, чтобы узнать, знают ли пользователи об обновлениях системы Google Play. Результаты показывают, что Google нужно сделать эти обновления гораздо более заметными.

Большинство участников опроса ответили, что следят за ежемесячными обновлениями системы Google Play. Однако остаётся немалая группа пользователей, которые либо редко загружают эти обновления, либо вовсе не знают об их существовании. При этом читатели данного сайта — поклонники Android, так что из более чем 7000 участников 49,3% сообщили, что устанавливают обновления каждый месяц.

41,7% респондентов признались, что либо забывают загрузить обновления, либо не знают, что это такое, либо вообще не в курсе, что они существуют. Некоторые пользователи также указали, что эти обновления не всегда устанавливаются автоматически, как должны, после перезагрузки устройства.

«Перезагрузка телефона не помогает. Я намеренно перезагружаю свой каждый понедельник, но последнее обновление системы Play было в июле 2024 года», — написал один из пользователей.

Другой отметил: «Я всегда проверяю наличие обновлений, но они появляются только через несколько часов, когда замечаю уведомление „Завершается обновление системы...“ в фоновом режиме».

Также опрос показал, что некоторые пользователи устанавливают обновления системы Play лишь раз в несколько месяцев, а не регулярно.

Очевидно, есть проблемы с тем, как эти обновления распространяются. Google нужно сделать обновления системы Play более заметными и простыми для автоматической установки.