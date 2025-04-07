Google Pixel 9a засняли в процессе разборки

Компания Google в марте представила смартфон Pixel 9a, предложив уникальное устройство с точки зрения дизайна задней панели, а именно — выступающего модуля камеры. YouTube-блогер PBKreviews разобрал устройство, чтобы оценить простоту или сложность ремонта.

Три самых распространённых вида ремонта смартфона — это замена дисплея, задней крышки и аккумулятора. Задняя панель у Pixel 9a выполнена из пластика, так что, скорее всего, менять её не придётся. Снятие крышки с помощью нагрева и присоски открывает доступ к знакомой системе вытягивания, как и в предыдущих моделях.

Однако теперь используется другой тип язычка: его нужно двигать вперёд-назад, чтобы разрезать клей. Он достаточно крепкий, чтобы удерживать аккумулятор до тех пор, пока язычок не порвётся. Тогда остаётся только один вариант — использовать растворитель, например изопропиловый спирт, и подождать, пока клей размягчится. Но даже после этого батарею всё равно нужно поддевать, что в некоторых случаях может повредить её мягкую упаковку и даже привести к возгоранию. Ранее такая проблема встречалась у старых смартфонов Samsung, но теперь они снова используют традиционные вытягивающиеся язычки.





Зато замена экрана сравнительно проста: его нужно лишь поддеть. Шлейф дисплея подключается и отключается от основной платы без необходимости вскрытия задней части — это плюс. Система отвода тепла в Pixel 9a также выглядит хорошо, что должно помочь чипу Tensor G4 справляться с повседневными задачами.