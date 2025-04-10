MediaTek приносит чип Dimensity 9400 Plus для будущих флагманских смартфонов

Компания MediaTek анонсирует новую систему на чипе, разработанную для «повышения планки» производительности флагманских смартфонов. В пресс-релизе тайваньский производитель сообщает, что новый чип Dimensity 9400 Plus на техпроцессе 3 нм улучшает оригинальную модель 9400. Для начала компания объясняет структуру чипа, которая использует дизайн Big Core. В чипе есть одно ядро Arm Cortex-X925 с тактовой частотой 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720.

Чип Dimensity 9400 Plus интегрирован с 12-ядерным графическим процессором Arm Immortalis-G925. MediaTek заявляет, что этот GPU обеспечивает «функции уровня ПК для смартфонов с поддержкой микрокарт с непрозрачностью для реалистичных эффектов». Dimensity 9400 Plus должен сделать более живыми такие элементы, как растительность, волосы персонажей и перья животных. Эти улучшения обеспечивают увеличение энергоэффективности на 40%.

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Кроме того, утверждается, что этот GPU удваивает эффективную частоту кадров у смартфонов и улучшает энергоэффективность на 50% для разработчиков игр. MediaTek уверена, что этот GPU поможет уменьшить лаги в играх у пользователей, которые играют длительное время.

Как и ожидалось, MediaTek не ограничивает свои достижения в области ИИ с чипом Dimensity 9400 Plus. В пресс-релизе говорится, что новый чип приносит «выдающуюся производительность edge-AI». Благодаря NPU 890, 9400 Plus поддерживает DeepSeek R1 LLM для локальной обработки. MediaTek утверждает, что чип «первый» в мире, который поддерживает четыре технологии R1: Mixture of-Experts, Multi-Head Latent Attention, Multi-Token Prediction и FP8.

Интеграция этих технологий должна ускорить «скорости рассуждений» ИИ. Компания также работала над улучшением моделей генеративного ИИ чипа на 20% по сравнению с оригинальной моделью 9400.

В заявлении один из сотрудников MediaTek сказал: «MediaTek Dimensity 9400+ позволит разработчикам создавать инновационные, персонализированные ИИ-опыты на устройствах, предлагая множество преимуществ по скорости и конфиденциальности».