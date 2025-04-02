Хромбуки станут лучше работать с ИИ благодаря MediaTek

Хотя хромбуки по производительности уступают многим обычным ноутбукам, компания MediaTek планирует наделить их серьёзными возможностями в плане искусственного интеллекта с новым чипом MediaTek Kompanio Ultra. Новый процессор создан по техпроцессу 3 нм и предлагает значительный прирост мощности для будущих хромбуков.

Чип Kompanio Ultra позиционируется как лучший из лучших для хромбуков. Пока что крупных анонсов моделей на нём не было, но можно ждать их в недалёком будущем. MediaTek отмечает, что новые устройства Chromebook Plus будут оснащены этим чипом.

По данным MediaTek, новый Kompanio Ultra использует архитектуру «только большие ядра» с 8 ядрами Arm Cortex-X925 без малых вспомогательных блоков. В компании заявляют, что это увеличивает производительность на 18% по сравнению с конкурентами при потреблении в два раза меньшего количества энергии. Если это так, то хромбуки получат значительный прирост автономности.

Kompanio Ultra также оптимизирован для работы с Google Gemini. Встроенный NPU 8-го поколения способен обрабатывать современные ИИ-нагрузки быстрее и эффективнее, обеспечивая 50 TOPS ИИ-мощности. Значит, чип отлично справится с моделями Gemini, которые всё сильнее интегрируются в работу хромбуков и Google Workspace. По мере появления новых функций на базе ИИ Kompanio Ultra выглядит как лучший вариант для бесперебойной работы. Уже сейчас Google начинает заменять Google Assistant на Gemini в Chromebook.

MediaTek также отмечает, что Kompanio Ultra поддерживает игры с частотой 60 к/с для топовых Android-игр и до двух внешних 4K-дисплеев. Есть также поддержка Wi-Fi 7.