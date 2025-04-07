Через пару лет аппараты iPhone могут получить крупное обновление дизайна

У Apple грандиозные планы на будущее iPhone, однако в этом году аппараты ждут лишь незначительные обновления по сравнению с тем, что будет дальше. iPhone X в своё время переопределил внешний вид смартфонов благодаря безрамочному дизайну и вырезу в верхней части экрана. Как очевидно из названия, его выпустили к 10-летнему юбилею устройства. Скоро минует и второе десятилетие, и, похоже, Apple готовит масштабный редизайн. Марк Гурман утверждает, что Apple планирует «серьёзный переворот» к 20-летию iPhone, которое состоится в следующем году.

Хотя компания работает над складным iPhone, аналитик считает, что она также разрабатывает «смелую новую модель Pro». Марк Гурман поделился своими предположениями в свежем выпуске рассылки Power On, указав, чего пользователям стоит ожидать в ближайшие годы. Если слухи подтвердятся, Apple может представить давно обсуждаемую модель iPhone, которая «будет выглядеть как цельный стеклянный лист». Похожий шаг был сделан с запуском iPhone X, который радикально отличался от всех предыдущих моделей.

Apple не делает изменений постепенно — она сразу перешла от массивного «лба» и «подбородка» в iPhone 7 к полностью безрамочному дизайну. iPhone 16 следует дизайну, заложенному в iPhone X. В ближайшие год-два Apple, возможно, вновь переосмыслит iPhone, чтобы опередить конкурентов.

В последние годы компания вносила лишь небольшие изменения во внешний вид устройств, и если прогноз Гурмана верен, Apple наконец-то вернётся к подходу бывшего главного дизайнера Джони Айва. Ожидаемый iPhone 17 Air станет шагом в нужном направлении, а более тонкий форм-фактор будет продолжен в юбилейной модели.

Выпуск полностью безрамочного iPhone выглядел бы логичным шагом, несмотря на возможные сомнения в его прочности. Пользователи уже давно ждут такого «переворота». Если слухи подтвердятся, юбилейной моделью станет iPhone 19 Pro, который, возможно, выйдет вместе со складным вариантом. Остаётся только ждать, какие новшества Apple представит как в аппаратной, так и в программной части.