Камеры на iPhone 17 Pro претерпят неоднозначные изменения

Линейка смартфонов iPhone 17 может предложить значительные обновления по сравнению с текущими моделями, поскольку Apple стремится улучшить все аспекты устройств. Ранее сообщалось, что модели iPhone 17 Pro получат новый дизайн задней панели с увеличенным модулем камер, в котором разместятся все необходимые объективы и сенсоры. Теперь стало известно, что iPhone 17 Pro оснастят продвинутым телеобъективом с сенсором 48 Мп.

Этой информацией поделился инсайдер, заявивший, что iPhone 17 Pro получит различные аппаратные улучшения в области камеры. Ранее уже сообщалось об обновлённом телеобъективе, но источник раскрыл дополнительные детали об устройстве, которые могут оказать значительное влияние на работу сенсора.

В моделях iPhone 16 Pro установлен телеобъектив 12 Мп, который позволяет пользователям оптически приближать изображение до 5 раз. В iPhone 17 Pro телеобъектив на 48 Мп обеспечит всего 3,5-кратный оптический зум, что технически меньше, чем у нынешних моделей. Однако качество увеличенного изображения не пострадает, так как более высокое разрешение компенсирует уменьшенный зум. Увеличение выше 3,5x будет осуществляться цифровым способом, аналогично тому, как это реализовано в основной камере.

Основная камера iPhone 16 Pro оснащена сенсором 48 Мп, что позволяет пользователям приближать изображение в 2 раза без потери качества, сохраняя разрешение 12 Мп. Компания применила ту же технологию в Fusion Camera iPhone 16e, из-за чего Apple заявляет, что у iPhone 16e как бы две камеры в одном модуле.

По словам источника, это принесёт пользователям несколько преимуществ. В настоящее время при съёмке портретов пользователям приходится отступать назад при 5-кратном увеличении. Однако с 3,5-кратным оптическим зумом делать портретные снимки будет проще, а iPhone 17 Pro сможет снимать с цифровым увеличением до 7x. Samsung реализовала аналогичный подход в новом Galaxy S25 Ultra, оснастив его сенсором 50 Мп, что позволило компании уменьшить 10-кратный оптический зум до 5-кратного.

Apple также намерена улучшить фронтальную камеру iPhone 17, увеличив её разрешение до 24 Мп, что позволит устройству захватывать больше деталей. Кроме того, недавно сообщалось, что Apple добавит поддержку записи видео в 8K для моделей iPhone 17 Pro.