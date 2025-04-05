AMD Ryzen Z2 AI Extreme станет конкурентом чипу Intel Lunar Lake

Ходят слухи, что AMD готовит к выпуску новый процессор в линейке APU Ryzen Z2, ориентированной на портативные устройства. Ставка в нём, вероятно, будет сделана на производительность в задачах ИИ.

Похоже, что AMD не собирается останавливаться на пути к доминированию на рынке портативных устройств. С недавно анонсированной серией Z2 APU компания планирует вывести производительность на новый уровень. Хотя официальные характеристики чипов Z2 уже известны, утверждается, что AMD может разрабатывать новую модель. По словам известного инсайдера @AnhPhuH, она будет называться Ryzen Z2 AI Extreme и получит улучшенную производительность в задачах ИИ по сравнению с вариантом без «ИИ-брендинга».

Потребность в ИИ-вычислениях на портативных устройствах не столь велика, но AMD, скорее всего, стремится нейтрализовать влияние чипов Intel Lunar Lake, оснащённых неплохими показателями ИИ. У серии Z2 модули NPU на портативных игровых устройствах будут отключены, но, согласно слухам, чип Ryzen Z2 AI Extreme предложит какую-то форму ускорения ИИ.

Также инсайдер упомянул модель Ryzen Z2 A, хотя её характеристики пока не раскрыты. Судя по тому, что список представлен в порядке производительности чипов, можно предположить, что Ryzen Z2 A станет более «доступным» вариантом с наличием NPU, снова позволяя портативным устройствам запускать приложения, требующие AI TOPS. Пока что серия Z2 включает пять чипов, что даёт производителям широкий выбор.

Ryzen Z2 Extreme станет флагманским чипом линейки, предлагая в общей сложности 8 ядер и 16 потоков. Чип будет обладать максимальной тактовой частотой 5 ГГц, 24 МБ кэша, TDP от 15 до 35 Вт и 16 ядрами RDNA 3.5 в составе iGPU. Он будет основан на кристалле Strix Point, что делает его первым портативным чипом на архитектуре Zen5. За Z2 Extreme последуют Z2 Go и стандартный Z2, основанные соответственно на кристаллах Rembrandt и Hawk Point.