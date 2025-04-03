Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
AMD готовит видеокарту Radeon RX 9070 GRE с улучшенным соотношением цены и производительности
Компания AMD анонсировала новую видеокарту Radeon RX 9070 GRE на архитектуре RDNA 4, которая предложит более выгодное ценовое предложение по сравнению с RX 9070

AMD расширяет линейку видеокарт на архитектуре RDNA 4, готовя к выпуску модель Radeon RX 9070 GRE. Как сообщают источники, новинка займёт положение между уже представленными RX 9070 и RX 9070 XT, предлагая более привлекательное соотношение цены и производительности. Ожидается, что карта будет стоить в районе 449-499 долларов, что делает её интересной альтернативой для геймеров, которым не по карману топовые модели.
Основное отличие RX 9070 GRE от старших собратьев заключается в урезанной конфигурации — по предварительным данным, карта получит 12 ГБ видеопамяти с 192-битной шиной вместо 16 ГБ с 256-битной шиной у RX 9070. Это позволит AMD конкурировать с ожидаемой GeForce RTX 5070 от NVIDIA, которая также должна получить 12 ГБ памяти. Точные технические характеристики пока остаются под вопросом, но очевидно, что компания делает ставку на доступный сегмент рынка.  
Интересно, что серия GRE (Great Radeon Edition) изначально создавалась для азиатского рынка, однако некоторые предыдущие модели, такие как RX 6750 GRE и RX 7900 GRE, выходили и в глобальных продажах. RX 9070 GRE, судя по всему, продолжит эту тенденцию. По данным аналитиков, новая карта может появиться в продаже раньше, чем ожидаемая RX 9060 XT, релиз которой намечен на конец текущего квартала.  

AMD отмечает, что текущие модели RX 9070 и RX 9070 XT пользуются хорошим спросом и даже опережают по продажам видеокарты NVIDIA RTX 50 в некоторых розничных сетях. Добавление более доступной модели в линейку должно укрепить позиции компании на рынке среднебюджетных видеокарт. Пока остаётся ждать официального анонса, который, вероятно, прольёт свет на все технические детали и точную дату выхода новинки.  

#amd
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
6
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
4
Jonsbo выпускает более крупную версию корпуса C6-ITX под названием C6 Max
+
Ученые успешно объединили два несовместимых материала в квантовый «сэндвич»
+
Активность Проксимы Центавра ставит под вопрос обитаемость ближайшей экзопланеты
3
Ульяновский автозавод начал активно заниматься обновлением моторов
+
Производитель подтвердил дебют компактного смартфона OnePlus 13T в апреле 2025 года
+
OnePlus выпустила глобальное обновление для смартфона OnePlus 12
+
Лазерное оружие проекта «Посох» будет работать в невидимом глазу диапазоне
1
Gelandewagen разорвал Tesla Cybertruck в буквальном смысле
1
Искусственный интеллект теперь может генерировать фальшивые чеки
+
На одном из самых сложных участков БАМа завершено строительство второго пути
+
20 лет наблюдений "Хаббла" позволили ученым детально изучить атмосферу Урана
2
В Чехии заканчивается нефть из-за санкций на РФ и её хватит всего на 60 дней
2
MSI обновляет технологию OLED Care 2.0, позволяя откладывать обновление пикселей в течение 24 часов
1
В Windows 11 обнаружен новый простой способ обхода учетной записи Microsoft
1
Обнаружена Radeon RX 9070 XT с дефектным графическим процессором
14
AMD анонсирует Radeon RX 9070 GRE как альтернативу дорогим моделям
3
AMD посоветовала обновить BIOS материнской платы в случае возникновения проблем с Ryzen 7 9800X3D
+
Oppo Reno 14 получит плоский экран и перископическую камеру
+

Популярные статьи

"Капитан Америка: Новый мир", "В потерянных землях", "Бастион 36": краткий обзор новых фильмов
1
Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
2
На что способна мобильная Nvidia RTX 5080 в новом игровом ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14
3
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
239
Большая подборка красивых и дешевых скинов для Counter Strike 2 — от двух до двухсот рублей
11
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
2
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
19
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
3
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
7
Новое поколение консолей Xbox и обратная совместимость - краеугольный камень платформы Microsoft
2

Сейчас обсуждают

Руслан Невеляев
18:40
Пардон, оверы, а вы лет на 10+ не опоздали?)) На газофорумах эту коробку еще с первой половины 10-х годов обсуждают уже))) Тем не менее, это суть старая коробка, только момент с 250 до 330 возрос. По ...
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
Вадим Данилов
18:39
А при чëм тут это, если тут приводится статистика по продажам?
AMD захватила почти 80% рынка процессоров согласно мартовской статистике Amazon US
Руслан Невеляев
18:36
Мыслите логически))) Если симптомы те же, то и коробка, по ходу, та же. По крайней мере, в базе. Будем посмотреть.
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
Фельдшер
18:36
Китай или индия побольше будут. 744 миллиона... у каждого жителя дома есть свой комп на свежем процессоре?))
AMD захватила почти 80% рынка процессоров согласно мартовской статистике Amazon US
KoSR
18:34
Не удивлюсь если вся твоя статка сводится к фикусам, особенно 8ххх)) Особенно на фоне того, что Интел тех времен называл разгон ересью и требовал бабки за анлок))
На сегодняшний день зарегистрировано более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Dmitry Mitry
18:31
Для меня полная загадка, почему лучший рейсинг на Xbox 360 под названием PGR 4 не имеет обратной совместимости, зато куча мультиплатформенного хлама имеет.
Новое поколение консолей Xbox и обратная совместимость - краеугольный камень платформы Microsoft
KoSR
18:30
Мне нравится как синеботы радуются, но только забывают, что если бы не выход Рязани пришлось бы сегодня брать ипотеку на новые Интелы, а ещё прежде, чем ссаться от радости стоит обратиться к теме на Р...
На сегодняшний день зарегистрировано более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Фельдшер
18:29
Ну не 3 дня, а с полгода-год ты точно, фотками своего компа, тут всем мозги выносил. И вечно были какие-то косяки, пока не выяснилось что всё даже на сопли не посажено и ты рукожоп не только физически...
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
Вадим Данилов
18:25
750 миллионов - это маленький рынок!? Ты чо принимаешь?
AMD захватила почти 80% рынка процессоров согласно мартовской статистике Amazon US
Фельдшер
18:19
В европе уже давно берут все более энергоэффективное. Или прошлогодние и более топы со скидками. Но это маленький рынок, и с ним - дальше ничего!))
AMD захватила почти 80% рынка процессоров согласно мартовской статистике Amazon US
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем