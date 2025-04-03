Компания AMD анонсировала новую видеокарту Radeon RX 9070 GRE на архитектуре RDNA 4, которая предложит более выгодное ценовое предложение по сравнению с RX 9070

AMD расширяет линейку видеокарт на архитектуре RDNA 4, готовя к выпуску модель Radeon RX 9070 GRE. Как сообщают источники, новинка займёт положение между уже представленными RX 9070 и RX 9070 XT, предлагая более привлекательное соотношение цены и производительности. Ожидается, что карта будет стоить в районе 449-499 долларов, что делает её интересной альтернативой для геймеров, которым не по карману топовые модели.

Основное отличие RX 9070 GRE от старших собратьев заключается в урезанной конфигурации — по предварительным данным, карта получит 12 ГБ видеопамяти с 192-битной шиной вместо 16 ГБ с 256-битной шиной у RX 9070. Это позволит AMD конкурировать с ожидаемой GeForce RTX 5070 от NVIDIA, которая также должна получить 12 ГБ памяти. Точные технические характеристики пока остаются под вопросом, но очевидно, что компания делает ставку на доступный сегмент рынка.

Интересно, что серия GRE (Great Radeon Edition) изначально создавалась для азиатского рынка, однако некоторые предыдущие модели, такие как RX 6750 GRE и RX 7900 GRE, выходили и в глобальных продажах. RX 9070 GRE, судя по всему, продолжит эту тенденцию. По данным аналитиков, новая карта может появиться в продаже раньше, чем ожидаемая RX 9060 XT, релиз которой намечен на конец текущего квартала.



AMD отмечает, что текущие модели RX 9070 и RX 9070 XT пользуются хорошим спросом и даже опережают по продажам видеокарты NVIDIA RTX 50 в некоторых розничных сетях. Добавление более доступной модели в линейку должно укрепить позиции компании на рынке среднебюджетных видеокарт. Пока остаётся ждать официального анонса, который, вероятно, прольёт свет на все технические детали и точную дату выхода новинки.