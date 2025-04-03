Доход от процессоров AMD в пять раз выше, чем у Intel

AMD продолжает лидировать над Intel в продажах процессоров. Это наблюдается уже некоторое время, особенно после выхода процессоров X3D. Один лишь Ryzen 7 9800X3D продаётся лучше, чем несколько топовых моделей Intel. Этот процессор снова занял первую позицию, продав более 6000 единиц за весь март. По данным отчёта американского магазина Amazon, итоговое число будет на несколько сотен выше и приблизится к 7000 единиц.

Шестиядерный Ryzen 5 5500 начального уровня по-прежнему остаётся одним из лучших вариантов для геймеров и обычных пользователей. Если Ryzen 7 9800X3D продаётся за $479, то Ryzen 5 5500 стоит менее $90. В марте этот процессор разошёлся тиражом более 3000 единиц. За ним следует Ryzen 7 7800X3D, который по популярности находится на одном уровне с Ryzen 5 5500.

Снова на вершине в основном процессоры AMD Ryzen. Единственными моделями Intel, попавшими в десятку лучших по продажам, стали Intel Core i5-12400F и Intel Core i7-12700K. 12-ядерный/24-поточный i7-12700K из семейства Alder Lake продался в количестве более 1000 единиц по средней цене $234. 12-ядерных процессоров за такую цену практически нет, что делает его отличным выбором для бюджетных и среднебюджетных ПК, рассчитанных на создателей контента и геймеров.

Что касается Core i5-12400F, он является достойным конкурентом Ryzen 5 5600X, предлагая 6 ядер и 12 потоков на $33 дешевле и соперничая с ним по производительности. По сей день Alder Lake и Zen 3 остаются крайне популярными среди бюджетных сборщиков ПК благодаря отличному соотношению цены и производительности. К сожалению, этого нельзя сказать о серии Core Ultra 200S, а также о процессорах Ryzen 9000 без X3D.

Последние продаются неплохо, но по объёму продаж в разных регионах они уступают многим моделям Ryzen 5000 и Ryzen 7000. В этот раз Ryzen 5 7600X стал самым популярным процессором на Zen 4 без X3D. Единственным бестселлером среди Ryzen 9000 в топ-10 оказался Ryzen 9 9900X. Ryzen 9 9950X идёт следом за Core i9-14900K с более чем 1000 проданными единицами.

Core Ultra 200S провалился, и единственным процессором в этой линейке, который попал в список самых продаваемых, стал Core Ultra 7 265K с чуть более 500 проданными единицами. Итоговые результаты показывают, что AMD реализовала около 31600 единиц (78,74%), тогда как Intel — всего 7500 (21,26%). Это позволило AMD заработать около $7,8 млн, а Intel — около $1,5 млн.