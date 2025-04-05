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Продажи Tesla в первом квартале сократились на 13% до почти 337 тысяч
Покупатели электромобилей всё больше отдают предпочтение не Tesla

Tesla только что опубликовала результаты продаж за первый квартал 2025 года. Эти числа дают официальное представление о том, как поведение генерального директора компании Илона Маска повлияло на спрос. Производитель электромобилей сообщил о 336681 проданном экземпляре в первом квартале года. Это снижение на 13% по сравнению с первым кварталом 2024 года, когда было продано 386810 автомобилей. Эти показатели поставок оказались значительно ниже ожиданий инвесторов, составлявших от 360000 до 370000 единиц, и стали худшими квартальными результатами компании со второго квартала 2022 года. Cybertruck не оправдал ожиданий особенно сильно по сравнению с тем, что обещалось при его анонсе.

Продажи электромобилей замедляются по всей отрасли, но сам рынок не находится в упадке. Продажи всё ещё растут, но не так быстро, как в предыдущие годы. Нельзя винить в проблемах Tesla весь рынок электромобилей. Напротив, другие бренды пользуются ситуацией, предлагая стимулы владельцам Tesla и быстро отбирая у неё долю рынка.

Несмотря на недавние обновления Tesla Model 3 и Tesla Model Y, платформы этих автомобилей восходят к 2017 году — практически вечность по меркам автомобильной промышленности. Tesla не предоставляет точную разбивку продаж по моделям, но указала, что 345454 продажи пришлись на Model 3 и Model Y. Это значит, что Model S, Model X и Cybertruck вместе взятые разошлись в количестве всего 12881. Маск когда-то предполагал, что Cybertruck будет продаваться в количестве от 250000 до 500000 единиц в год, обгоняя по продажам Chevrolet Silverado. В реальности он даже не обогнал F-150 Lightning. У Tesla также возникло множество проблем с Cybertruck, включая, но не ограничиваясь, отслаивающимися кузовными панелями.

Если причина падения продаж не в самих автомобилях, возможно, дело в личных выходках Маска, которые отпугивают клиентов. Он стал знаковой политической фигурой, возглавляя в США противоречивое Министерство эффективности государственного управления (DOGE), провёл саморекламное мероприятие в Белом доме, пожертвовал $25 млн на выборы в Верховный суд Висконсина и потратил более $277 млн на избирательную кампанию Дональда Трампа 2024 года.

Многие нынешние владельцы Tesla начали клеить на свои автомобили наклейки в знак протеста против Маска, а некоторые даже заменили эмблемы Tesla на логотипы других брендов.

Проблемы с продажами Tesla не ограничиваются Соединёнными Штатами, где политическая активность Маска наиболее заметна. Продажи компании в Европе упали на 43% по сравнению с 2024 годом, в то время как продажи электромобилей на этом рынке за тот же период выросли на 31%. Сообщается, что продажи в Китае также снизились. Неясно, как тарифы администрации Трампа, вступившие в силу 2 апреля, повлияют на Tesla.

Tesla производит все свои автомобили для США, но может стать целью ответных тарифов со стороны Канады и других стран. Если продажи за первый квартал — это предвестник будущего, у Tesla могут начаться трудные времена.

#tesla
Источник: carbuzz.com
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