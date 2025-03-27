Сумма замороженных выплат превысила 30 миллионов долларов

Канадское министерство торговли заявило о заморозке выплат по программе субсидирования реализации электрических автомобилей Tesla. По информации американского издания Reuters, компанию также снимут с рассмотрения во всех перспективных бонусных кампаниях. Руководство Канады считает это адекватным ответом на тарифную политику Соединённых Штатов Америки.

Глава ведомства, Христя Фриланд, отметила, что данные субсидии будут заблокированы до тех пор, пока каждая отдельно взятая заявка на получение бонусов не будет рассмотрена индивидуально. Необходимо будет выяснить обоснованность каждой выплаты. Согласно информации местных средств массовой информации, в последнее время было зарегистрировано слишком большое количество подобных заявок. Один из продавцов потребовал возместить ему около 14 миллионов американских долларов, заявив, что сумел реализовать свыше 4 тысяч электромобилей за выходные. Общая сумма замороженных активов составляет 30 миллионов долларов США.

В будущем руководство страны планирует вовсе пересмотреть условия подобных программ субсидирования, чтобы избежать похожих случаев. Само собой, также в Министерстве торговли больше не позволят Tesla участвовать в таких акциях. Накануне Соединённые Штаты объявили о введении 25-процентны пошлин на все импортируемые автомобили, независимо от их происхождения. Это в свою очередь бьёт по канадской промышленности, так как часть поставок осуществляется из Канады. Местные власти не хотят оставить это без ответа.