Аннулирования аренды дата-центров Microsoft носят масштабный характер

Торговый день в среду начался спокойно, но это продлилось недолго. Сначала появились сообщения о том, что китайская NDRC ужесточила правила энергоэффективности для локальных дата-центров, что фактически исключает использование графических процессоров Nvidia H20 и угрожает продажам на $17 млрд (13% от общего дохода), которые компания по-прежнему получает из Китая. Затем TD Cowen обратил внимание на ускоряющиеся аннулирования аренды дата-центров Microsoft, заставив инвесторов задуматься о стабильности связанных с ИИ текущих капитальных расходов. И, наконец, президент Трамп завершил и без того мрачный день, введя тарифы на автомобили, способные вызвать рецессию.

Аналитик TD Cowen Майкл Элиас, ссылаясь на свои источники, отметил, что аннулирования аренды дата-центров Microsoft носят «более масштабный» характер, чем предполагалось ранее:

Наши проверки на мероприятиях Nvidia GTC и DCD Connect показывают, что суммарный спрос на дата-центры вырос в годовом исчислении, несмотря на более масштабные аннулирования и отсрочки аренды со стороны MSFT, чем ожидалось. Редизайн гипермасштабируемых дата-центров под более высокую плотность размещения серверов замедляет закупки оборудования, что мы рассматриваем как негативный фактор для заказов VRT в первой половине 2025 года.

Таким образом, Элиас подсчитал, что Microsoft за последние шесть месяцев отказалась — через отсрочки и полные аннулирования аренды — от более чем 2 GW мощностей дата-центров в США и ЕС. Хотя он допускает, что отказ Microsoft от поддержки рабочих нагрузок OpenAI мог частично повлиять на этот шаг, он также заявляет, что в текущей ситуации наблюдается «переизбыток дата-центров по сравнению с прогнозируемым спросом». Однако стоит отметить, что компании Google и Meta* уже заняли часть освободившихся мощностей.

Аналитик также подчёркивает:

Наши проверки показывают замедление закупок оборудования для дата-центров, начавшееся в январе, поскольку гипермасштабируемые компании перерабатывают свои дата-центры под более высокую плотность стоек, а Nvidia продолжает обновлять свою дорожную карту, что повышает плотность стоек.

Пока рынок переваривал эти новости, президент Трамп, как обычно, появился с громким заявлением и ввёл 25% тариф на все автомобили, произведённые за пределами США. Эта мера фактически разрушает автопром Канады и почти наверняка вызовет ответные действия. С учётом того, что модель ВВП Федерального резервного банка Атланты уже прогнозирует отрицательный рост экономики в текущем квартале, некоторые эксперты считают, что рецессия в США теперь неизбежна, особенно учитывая, что сегодняшние меры приведут к резкому сокращению торговых потоков.

Индекс S&P 500 и Nasdaq-100 закрылись в минусе более чем на 1%. Tesla и Nvidia потеряли более 5%.





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