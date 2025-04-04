У нового ожидается панель OLED

Следующий планшет iPad mini от Apple может получить масштабное обновление экрана, перейдя с IPS LCD на OLED. По всей видимости, Apple в настоящее время тестирует OLED-панели от Samsung для самого компактного iPad. Такой экран мог бы привлечь к устройству дополнительное внимание потенциальных покупателей.

По слухам, его дебют состоится в 2026 году — примерно через два года после предшественника, вышедшего в октябре прошлого года. В 2023 году также ходили слухи, что iPad mini 2024 года получит OLED-дисплей, но этого не произошло. Внедрение новой технологии экрана было отложено до следующей версии линейки.

Инвестиции Apple в компактный планшет могут означать, что линейка iPad mini показывает хорошие продажи. Также ходят слухи, что в 2026 году и iPad Air получит OLED. В следующем году мы, возможно, увидим все версии iPad с OLED-дисплеями, за исключением базовой модели, которая, скорее всего, останется с LCD, чтобы сохранить доступную цену.

Говоря о достижении нужной цены, OLED-дисплей iPad mini, скорее всего, будет LTPS, а не LTPO, и точно не Tandem OLED. Речь идёт об однослойной панели с хорошей, но не рекордной яркостью и, вероятно, без высокой частоты обновления. Этот параметр по-прежнему должен оставаться отличительной чертой более дорогих моделей Pro.