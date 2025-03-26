iPad пять лет хранил SIM-карту под водой

В истории, больше похожей на сюжет триллера, выброшенный в реку Темзу планшет iPad пролежал под водой более пяти лет, прежде чем был найден и стал ключевым доказательством для осуждения трёх мужчин за покушение на убийство. Особенно примечательно это потому, что сам пострадавший был ключевой фигурой одного из крупнейших в истории вооружённых ограблений.

Пол Аллен был одним из восьми человек, осуждённых за участие в вооружённом ограблении инкассаторского хранилища в 2006 году. Это хранилище использовалось Банком Англии как распределительный центр для новых банкнот и место хранения старых купюр перед их утилизацией.

Грабители украли £53 млн ($68 млн), но могли бы унести и больше, если бы использовали грузовик побольше. Им пришлось оставить ещё £154 млн ($199 млн), потому что они просто не поместились в грузовик, на котором они въехали на территорию хранилища.

Аллен был приговорён к 18 годам лишения свободы, но вышел на свободу в 2016 году, отбыв меньше половины срока.

Через три года после освобождения в дом Аллена стреляли — шесть пуль пробили его кухонное окно, одна из них попала ему в горло и застряла в спинном мозге, почти убив. В результате он остался парализован ниже груди.

Позже были арестованы трое известных преступников за серию других ограблений, сообщает BBC News, включая дерзкое ограбление музея.

Преступники ворвались в музей, и всего за несколько секунд разбили витрины, в которых хранились китайские антикварные предметы XIV века времён династии Мин. Они забрали три объекта — редкую гранатовую вазу, винную чашу в стиле доуцай и фарфоровую пиалу — их общая страховая стоимость составила £2,8 млн.

Преступники допустили грубую ошибку — попытались продать один из этих предметов на публичном аукционе. Аукционный дом сообщил об этом в полицию, которая организовала операцию по задержанию грабителей. ДНК-экспертиза связала их с покушением на Аллена пятью годами ранее, а показания одного из обвиняемых указали, что автомобиль, на котором скрывались преступники, ненадолго остановился недалеко от реки Темзы.

Полиция прочесала этот участок реки в поисках орудия преступления. Вместо этого они нашли iPad. Осенью прошлого года, в холодное ноябрьское утро, полицейский с металлоискателем обнаружил планшет, покрытый грязью и пролежавший под водой более пяти лет.

Эксперты смогли очистить устройство и открыть слот для SIM-карты, в котором до сих пор находилась SIM-карта оператора Vodafone.

Извлечённые данные о звонках стали неопровержимым доказательством против троих мужчин — Луи Ахерна, Стюарта Ахерна и Даниэла Келли — которые также участвовали в ограблении музея в Швейцарии месяцем ранее.

SIM-карта также была связана с GPS-трекером, который преступники установили на автомобиль Аллена, чтобы следить за ним до самого дома. По одной из версий, покушение на убийство было связано с тем, что банда задолжала Аллену деньги.