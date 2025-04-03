AMD расширяет линейку видеокарт RDNA 4, готовя к выпуску модель Radeon RX 9070 GRE. Новинка позиционируется как более доступная альтернатива флагманам с ценником ниже $500.

Компания AMD продолжает развивать линейку графических ускорителей на архитектуре RDNA 4. После успешного старта моделей RX 9070 XT и RX 9070 в планах появилась более бюджетная версия.

Новая видеокарта RX 9070 GRE, согласно данным ITHome, получит урезанную версию чипа Navi 48. Ожидается конфигурация с 192-битной шиной памяти и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Это на 4 ГБ меньше, чем у старших моделей линейки.

Ценовой ориентир для новинки — $449-499, что делает ее потенциально интересным вариантом для геймеров, не готовых платить $549 за базовую RX 9070. В AMD рассчитывают, что такая ценовая политика поможет составить конкуренцию ожидаемой RTX 5070 от NVIDIA.

Особенность серии GRE (Great Radeon Edition) — изначальная ориентация на азиатский рынок. Однако, как показал опыт с моделями RX 6750 GRE и RX 7900 GRE, эти карты иногда появляются в глобальных продажах.

Анонс RX 9070 GRE ожидается раньше, чем выход младшей модели RX 9060 XT, запланированный на конец текущего квартала. Точные характеристики и дата релиза пока не подтверждены — AMD традиционно держит детали в секрете до последнего.

Для многих покупателей ключевым фактором станет именно цена. Если AMD удастся удержать заявленный ценник, новинка может повторить успех предыдущих моделей серии GRE, предлагая достойную производительность за разумные деньги.