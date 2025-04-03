По мнению представителей компании, проблема может быть именно в этом.

Количество случаев с вышедшими из строя процессорами Ryzen 7 9800X3D продолжает расти. Недавно сообщалось минимум о 107 подобных инцидентах, причём в некоторых из них чипы имели даже физические повреждения в виде деформированных или сгоревших подложек.

В связи с тем, что большинство случаев связано с материнскими платами ASRock, последняя уже давала свои комментарии по этому поводу. Но и там предлагали сомнительный выход из ситуации. Вендор заявил о решении проблемы простой чисткой сокета.

«После тщательной очистки сокета ЦП и удаления посторонних предметов материнская плата была успешно включена без какого-либо ремонта и прошла длительный тест на выгорание и высокую нагрузку», — заявили в компании после ряда тестов.

Теперь же AMD лично прокомментировала сложившуюся ситуацию. По словам производителя, зачастую проблема ограничивается банальной невозможностью загрузки системы. Это может быть не проблемой самого процессора Ryzen 7 9800X3D, а программной ошибкой. Для нормализации работы в компании рекомендуют обновить BIOS материнской платы.

Естественно, с физическим повреждением процессора обновление BIOS не сможет помочь. Также неизвестно, как будут обстоять дела, если данный совет не поможет устранить проблему, когда процессор не имеет видимых дефектов. Ни AMD, ни ASRock не спешат брать на себя ответственность за сложившуюся ситуацию с вышедшими из строя процессорами. Судя по всему, они вряд ли будут подлежать процедуре RMA, как минимум деформированные экземпляры. В ASRock уже заявили, что поломки происходят по причине неправильной установки процессоров в сокет.