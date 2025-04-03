Третье поколение Jeep Compass на подходе

Прошло почти 10 лет с момента представления нынешнего поколения Jeep Compass. Несмотря на это, он остаётся одним из самых продаваемых автомобилей бренда наряду с Grand Cherokee и Wrangler. Можно сказать, что эта модель имеет большое значение для марки. С учётом уже появившихся тизеров, то, когда американский автопроизводитель представит модель следующего поколения, является лишь вопросом времени.

Jeep показал грядущее третье поколение Compass в новой серии чёрно-белых фотографий. Цель этих снимков — «показать автомобиль как одновременно машину и произведение искусства». Специалистам же они дадут подсказки о некоторых узнаваемых элементах компактного внедорожника, а также о некоторых совершенно новых деталях.

Как подтверждают изображения, у Jeep Compass 2026 модельного года будет подсвеченная решётка радиатора, напоминающая ту, что используется на Wagoneer S EV. Это соответствует уже подтверждённым вариантам силовых установок для компактного внедорожника: гибрид, подзаряжаемый гибрид и полностью электрическая версия. Также на фото можно заметить текстурированные элементы, а на сиденьях вышит логотип Jeep.

Как и в любом другом Jeep, в салоне Compass можно ожидать так называемые «пасхалки», в частности эмблему с семипролётной решёткой радиатора. На фотографиях также видна надпись «Since 1941», предположительно расположенная на дверных картах или приборной панели, судя по строчкам выше неё. Это отсылка к первому Jeep, поступившему в производство в том же году, — к модели, использовавшейся во Второй мировой войне.

Другие изображения демонстрируют процесс сборки Compass на заводе в Мельфи, Италия. Очевидно, что сначала Compass представят именно в Европе.

По данным Stellantis, Compass играет ключевую роль в стратегии электрификации Jeep, поэтому модель будет построена на модульной платформе STLA Medium, которая поддерживает различные типы силовых установок. Однако точные детали пока неизвестны.