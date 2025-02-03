На подходе более дешёвая модель Jeep Wagoneer S

Jeep Wagoneer S, первый полностью электрический автомобиль американского автопроизводителя в США, нельзя назвать доступным по цене. Единственная продающаяся сейчас комплектация — Launch Edition, стоит в США выше $70000. Однако Jeep уже подтвердил, что в будущем выйдет новая версия.

В пресс-релизе, посвящённом предстоящему Чикагскому автосалону, Stellantis объявила о планах представить новую комплектацию Wagoneer S. Хотя прямо не сказано, что это будет удешевлённая версия, первая версия, как правило, включает в себя практически все возможные опции. Поэтому можно ожидать, что новый вариант будет более доступным, с меньшим числом стандартных функций и, возможно, менее мощной силовой установкой.

Помимо бесплатных публичных тест-драйвов и первого выхода Wagoneer S на публику, Stellantis пока не раскрывает подробностей о предстоящей версии. С момента начала продаж Wagoneer S прошло всего несколько дней. Что касается изменений, Jeep может убрать некоторые роскошные опции, но наиболее вероятным способом удешевления станет изменение конфигурации электродвигателя и батареи.

Сейчас электрический среднеразмерный внедорожник оснащён двумя электромоторами, выдающими суммарно 600 л.с. и 836 Нм крутящего момента, передаваемого на все четыре колеса. Такая установка позволяет Wagoneer S разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,4 секунды (быстрее, чем Grand Cherokee Trackhawk). Батарея ёмкостью 100,5 кВт•ч обеспечивает запас хода до 487 км по рейтингу EPA на одном заряде при использовании шин Falken.

Помимо анонса новой комплектации Wagoneer S, присутствие Jeep на Чикагском автосалоне также включает экспозицию Camp Jeep, отмечающую в этом году своё 20-летие. Stellantis также представит другие автомобили, включая Dodge Charger Daytona и Ram 1500 Ramcharger с увеличенным запасом хода, который компания ранее пообещала выпустить в этом году под новым руководством, а также другие модели.

Чикагский автосалон пройдёт с 8 февраля по 17 февраля.