Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Jeep Wagoneer S будет предлагаться по цене менее $70 000
На подходе более дешёвая модель Jeep Wagoneer S

Jeep Wagoneer S, первый полностью электрический автомобиль американского автопроизводителя в США, нельзя назвать доступным по цене. Единственная продающаяся сейчас комплектация — Launch Edition, стоит в США выше $70000. Однако Jeep уже подтвердил, что в будущем выйдет новая версия.

В пресс-релизе, посвящённом предстоящему Чикагскому автосалону, Stellantis объявила о планах представить новую комплектацию Wagoneer S. Хотя прямо не сказано, что это будет удешевлённая версия, первая версия, как правило, включает в себя практически все возможные опции. Поэтому можно ожидать, что новый вариант будет более доступным, с меньшим числом стандартных функций и, возможно, менее мощной силовой установкой.

Помимо бесплатных публичных тест-драйвов и первого выхода Wagoneer S на публику, Stellantis пока не раскрывает подробностей о предстоящей версии. С момента начала продаж Wagoneer S прошло всего несколько дней. Что касается изменений, Jeep может убрать некоторые роскошные опции, но наиболее вероятным способом удешевления станет изменение конфигурации электродвигателя и батареи.

Сейчас электрический среднеразмерный внедорожник оснащён двумя электромоторами, выдающими суммарно 600 л.с. и 836 Нм крутящего момента, передаваемого на все четыре колеса. Такая установка позволяет Wagoneer S разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,4 секунды (быстрее, чем Grand Cherokee Trackhawk). Батарея ёмкостью 100,5 кВт•ч обеспечивает запас хода до 487 км по рейтингу EPA на одном заряде при использовании шин Falken.

Помимо анонса новой комплектации Wagoneer S, присутствие Jeep на Чикагском автосалоне также включает экспозицию Camp Jeep, отмечающую в этом году своё 20-летие. Stellantis также представит другие автомобили, включая Dodge Charger Daytona и Ram 1500 Ramcharger с увеличенным запасом хода, который компания ранее пообещала выпустить в этом году под новым руководством, а также другие модели.

Чикагский автосалон пройдёт с 8 февраля по 17 февраля.

#автомобили #jeep
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
18
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
6
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
9
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
11
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
6
Минобороны Германии выступил против повышения расходов на оборону до 5%, назвав цифру чрезмерной
+
Обучение китайской нейросети DeepSeek стоило в 400 раз дороже, чем заявлялось
10
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
22
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
2
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
14
Озвучены четыре основных фишки грядущего iPhone 17 Air: толщина, дисплей и камеры
3
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
6
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+
Проект роботизированного такси Tesla стартует этим летом
+
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
9
В Канаде предлагают ввести 100-процентные пошлины на автомобили Tesla и алкоголь из США
1
GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
The Hill: Белый дом добился увольнения десятков нелояльных Трампу сотрудников ФБР
+

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
289
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
23
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
66
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
6

Сейчас обсуждают

Артём Васильев
22:19
У него бред этот Горизонт "объективно крутой". Зато к Пеклу придрался на ровном месте...
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
cibershot
22:15
Asus нормально исправляют биосы и материнки у них топовые. Починят скоро. Попробуй msi плеваться будешь
Пользователи сообщают о сбоях и проблемах с графическими картами NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D
Дмитрий Перевертов
22:09
Я лично сравнивал в таркове память 4800(тайминги авто) и 7000 частота+тайминги, разница в составила 9%, что не много но и совсем не мало, все зависит от конкретной игры и от платформы, например процес...
Xiaomi YU7 получит больший запас хода, чем его ключевой конкурент Tesla Model Y
Auroson1c
22:03
Зимой в какой-нить 20градусный мороз не то что двигатель прогреться не успеет - окна даже оттаять не успеют.
В России планируют штрафовать за прогрев двигателя во дворах более 5 минут
Константин Колмыков
22:03
Видим Данте, скипаем даже не читая)))
Об окончании Великой эры консолей Xbox в 2025 году
Auroson1c
21:59
Штош. Первая партия для бетатеста. К лету глядишь починят и цены на них наладятся. А то щас по пол ляма на авито.
Пользователи сообщают о сбоях и проблемах с графическими картами NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D
666MAXIMUS999
21:58
Все подобные новости исходят только от материнок от ASUS. ASUS фигурирует во всех подобных случаях, вот и делайте выводы. Лично для себя лет как 20 отказался от их поделок.
Пользователи сообщают о сбоях и проблемах с графическими картами NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D
Андрей Симкин
21:58
А из Челнов, в Казань так и будем ездить на автобусах.
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
Фауст Гете
21:58
За неадекватную цену. Не помню чтобы они столько стоили в 2005, 2010, 2015! Что такое видеокарта? По сути карта для игр, кусок ненужного в жизни дерьма, а стоит сегодня как мотоцикл!!
В PCGamesHardware составили рейтинг производительности 85 видеокарт в 3DMark
Леон Брусиловский
21:55
Так уже сообщалось что у нее проблемы с корректной установкой режимов PCI шины.
У некоторых владельцев RTX 5090 и 5090D видеокарты перестали распознаваться после установки драйвера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем