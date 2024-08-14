Автопроизводитель назвал цены на линейку Compass будущего года

В июле автопроизводитель Jeep рассказал об изменениях в автомобилях Compass 2025 года. Обновления оказались минимальными: добавлен лишь один новый цвет в ограниченной серии. Больше ничего не изменилось, если не считать цен. Поначалу рекомендованная розничная цена на сайте была $26495, но теперь стоимость базовой комплектации Sport указана в размере $27495.

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В эту комплектацию входят стандартные 17-дюймовые колеса, тонированные стекла и бесключевой доступ. Мультимедийный комплект Uconnect 5 включает сенсорный экран размером 8,4 дюйма с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. В комплектации Latitude за $29765 есть дистанционный запуск, подогрев руля и сидений, а также автоматические фары.

За более интересные комплектации Limited и Trailhawk придётся заплатить $33840 и $33990 соответственно. В комплектации Limited предусмотрены синтетическая кожа сидений, 18-дюймовые легкосплавные диски и чёрная глянцевая крыша. Также здесь есть подогрев руля и сидений.

Trailhawk является наиболее внедорожным вариантом, высота его подвески увеличена на 1 дюйм. Шины здесь соответствующие, имеются защитные пластины и другие элементы.

Во всех версиях применяется 2,0-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель мощностью 200 л.с. с крутящим моментом почти 300 Нм. В стандартной комплектации используется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод.



