Также Jeep собирается выпускать подключаемые гибриды

Новый генеральный директор автопроизводителя Jeep Антонио Филоза рассказал о стратегии компании и планах по выпуску новых моделей. На пресс-конференции было сказано, что полностью электрическая модель Wagoneer S поступит в производство в нынешнем году. Первые экземпляры сойдут со сборочных линий на втором квартале, а продажи стартуют в третьем.

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Это должен быть внедорожник в спортивном стиле, который станет конкурентом моделям Cadillac Lyriq и Mercedes EQE. Мощность в 600 л.с. даст возможность разгоняться до 100 км/ч меньше чем за 3,5 секунды. Это будет первый автомобиль Jeep на платформе STLA Large.

Также до конца года должен быть представлен Recon как электромобиль на замену модели Wrangler. Когда начнётся его производство, сказано не было. Jeep в этом ряду собирается продать 10000 электромобилей, на две новые модели возлагаются большие надежды. По мнению главы компании, эти автомобили не будут отнимать покупателей друг у друга, поскольку предназначаются для разной аудитории.

Спрос на электромобили в последнее время сокращается и автопроизводителям приходится пересматривать свои планы. В результате JLR и Mercedes-Benz решили больше внимания уделять гибридам и подключаемым гибридам. Не исключено, что Jeep представит гибридную версию модели Gladiator. До конца года компания надеется продать 175000 моделей PHEV.

Ещё Jeep собирается сократить расходы на поставки двигателей внутреннего сгорания и производство электромобилей. Наконец, было обещано больше прислушиваться к отзывам и предложениям дилеров.