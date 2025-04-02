Nintendo Switch 2 получит экран 1080p с поддержкой 120 к/с и HDR

Консоль нового поколения официально поступит в продажу 5 июня, как было объявлено на сегодняшней презентации Nintendo Direct. Однако цена системы пока не была раскрыта, хотя её наверняка объявят до открытия предзаказов, что, вероятно, произойдёт в ближайшее время.

Помимо даты выхода Nintendo Switch 2, сегодняшняя презентация предоставила дополнительные подробности о системе. Консоль оснащена 7,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1080p, поддержкой 120 к/с и HDR. Опыт игры в стационарном режиме также заметно улучшился по сравнению с предыдущей моделью. Новая док-станция поддерживает разрешение до 4K для совместимых игр, а также HDR. В док-станции есть встроенный вентилятор, который охлаждает систему в стационарном режиме.

Nintendo Switch 2 получит множество других улучшений по сравнению с оригинальной моделью, включая более быструю и объёмную внутреннюю память — 256 ГБ вместо 32 ГБ у оригинального Switch, два порта USB-C (один сверху, другой снизу), которые пригодятся для подключения недавно анонсированной камеры Nintendo Switch 2 или для зарядки консоли в настольном режиме.

Контроллеры Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 и Pro Controller 2 также получили множество улучшений по сравнению с предшественниками. Съёмные контроллеры теперь крепятся к консоли с помощью магнитов. Как сообщалось в слухах, они поддерживают функцию мыши как для левого, так и для правого контроллера. Новая кнопка C позволит получить доступ к функции GameChat, которая добавит гибкую систему чата, использующую не только уже упомянутую камеру Nintendo Switch 2, но и встроенный микрофон. Это позволит подписчикам Nintendo Switch Online пользоваться новым чатом без дополнительных покупок. До 31 марта 2026 года система GameChat будет доступна бесплатно для всех владельцев Switch 2. Pro Controller 2 получил разъём для наушников, а также две дополнительные программируемые кнопки на задней панели.

Аудиовозможности Nintendo Switch 2 улучшены по сравнению с предыдущей моделью. Встроенные динамики были доработаны, чтобы обеспечить более качественное звучание, а также добавлена поддержка 3D-аудио.