Как оказалось, консоль находится в собственности Кена Кутараги, работавшего над первыми тремя PlayStation

Прошло почти целое десятилетие с тех пор, как был обнаружен невероятно редкий прототип гибрида консоли Super Nintendo/PlayStation. Любопытное творение стало результатом партнерства между японскими компаниями Nintendo и Sony в начале 1990-х годов прошлого тысячелетия, которое в конечном итоге распалось. После распада союза считалось, что все 200 или примерно около того прототипов консоли были уничтожены.

Считалось, что обнаруженное в 2015 году устройство было единственным сохранившимся экземпляром, которое затем было продано на аукционе за внушительные 360 000 долларов США. Контроллер для системы ушел с аукциона за 35 000 долларов США. Как оказалось, существует по крайней мере еще одна консоль Nintendo PlayStation.

Японский фотограф Джулиан Домански недавно встретился с бывшим генеральным директором Sony Computer Entertainment Кеном Кутараги, у которого как раз оказался в шкафу еще один прототип.

Кутараги начал свою работу в Sony в 1975 году и поднялся по карьерной лестнице. В то время компания не интересовалась видеоиграми, но, увидев, как его дочь играет в Famicom от Nintendo, Кутараги увидел в этом будущее. Работая в тайне, он разработал звуковой чип SPC700, который в конечном итоге нашел свое место в 8-битной игровой приставке SNES.

Проект привел к тому, что Nintendo и Sony начали работать вместе над дополнением в виде CD-ROM для SNES, а также над консолью под названием Play Station, которая использовала как картриджи SNES, так и новый на тот момент носитель - компакт-диски. Учитывая участие Кутараги, неудивительно, что он все это время держал прототип в тайне от общественности.

Кутараги продолжал курировать разработку оригинальной PlayStation, а также PS2 и PS3, и во многих кругах его по праву называют отцом PlayStation. Однако в дальнейшем его пути с Sony разошлись и он покинул компанию в 2007 году.

Домански поделился фотографиями прототипа на своей странице в сети X* (запрещена на территории России), который, по-видимому, немного отличается от устройства, появившегося в 2015 году. Например, система Кутараги имеет три аудиоразъема на передней панели, тогда как устройство 2015 года имело только один разъем для наушников. Возможно, что через некоторое время Кутараги раскроет более подробную информацию об устройстве.