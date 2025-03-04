iPad Air на M3 должен стать на 40% быстрее по сравнению с M1

Тизер от генерального директора Apple Тима Кука наводил на мысль, что компания собралась на этой неделе анонсировать ноутбуки MacBook Air на процессоре M4. Вместо этого состоялся дебют нового поколения обычных iPad и iPad Air на процессоре M3. Как и модели с чипом M2, были обновлены 11-дюймовая и 13-дюймовая модели iPad Air. Сравнение показателей новых планшетов на M3 с M1 вместо M2 наводит на мысль, что прирост производительности между процессорами ближайших поколений оказался невзрачным.

Единственным значимым изменением, которое Apple представила с новыми моделями iPad Air, стал сам процессор. Цены при этом не изменились. 11-дюймовая модель стоит от $599, в то время как 13-дюймовая версия обойдётся в $799. Apple утверждает, что 8-ядерная конфигурация процессора M3 может обеспечить на 35% лучшую многозадачную производительность, чем iPad Air с чипом M1.

В плане графики Apple заявляет о 40% увеличении производительности, при этом iPad Air с чипом M3 оснащён девятью графическими ядрами. Этот чип стал первым у Apple, который поддерживает аппаратную трассировку лучей. Новый чип также оснащён более быстрым нейронным движком. Apple говорит, что обработка ИИ будет выполняться на 60% быстрее по сравнению с M1. Новые планшеты также могут использовать функции генеративного ИИ и поддерживают новый Magic Keyboard и Apple Pencil Pro.

Пользователи, заинтересованные в этих моделях, могут оформить предзаказ на официальном сайте Apple в 29 странах, включая США. Официальный релиз в нескольких регионах начнётся с 12 марта. iPad Air с чипом M3 будет доступен в цветах синий, фиолетовый, Starlight и серый Space Gray с хранилищем 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.