Электрический Cayenne будет иметь общую платформу с Macan EV и Audi Q6 e-tron

Автопроизводитель Porsche провёл ежегодную пресс-конференцию, на которой отпраздновал рекордные продажи на нескольких ключевых рынках и высокую прибыль, почти достигшую прошлогоднего максимума. Но помимо корпоративных поздравлений автопроизводитель также намекнул на свои будущие продукты, среди которых будет полностью электрическая версия Cayenne, дебютирующая в этом году.

Доктор Оливер Блюме, генеральный директор Porsche AG, заявил, что Cayenne станет первой моделью, предлагающей сразу три варианта силовой установки – бензиновый двигатель, подключаемый гибрид и полностью электрическую версию – в одной линейке. Как сообщает Road & Track, электрический Cayenne впервые покажут публике до конца года в Калифорнии. Хотя автопроизводитель не раскрыл технические подробности новой модели, вероятнее всего, она будет построена на платформе Premium Platform Electric, лежащей в основе Macan EV и Audi Q6 e-tron, а не на платформе нынешнего Cayenne.

«В этом смысле я настроен очень оптимистично и уверен, что будущий электрический Cayenne будет столь же успешен в Северной Америке, особенно в Калифорнии», – сказал Блюме в интервью журналу. «Мы собираемся представить его миру в конце года, и я могу раскрыть, что его мировая премьера состоится на Западном побережье». Возможно, Porsche представит Cayenne Electric уже летом, воспользовавшись солнечной погодой и лояльностью Калифорнии к электромобилям.

Этот график позволит Porsche после презентации Cayenne Electric представить линейку e718, которая со временем заменит нынешние бензиновые Boxster и Cayman. Производство этих моделей завершится в октябре 2025 года, поэтому их электрические версии могут дебютировать уже этой осенью.

Помимо анонса нового Cayenne Electric Блюме также подтвердил приверженность компании технологиям внутреннего сгорания. Как и многие автопроизводители, Porsche была вынуждена пересмотреть свою стратегию на фоне снижающегося мирового спроса на электромобили. Генеральный директор заявил, что компания будет предлагать мягкие гибриды, подключаемые гибриды и полностью электрические модели далеко за 2030 год, включая спорткары, седаны и внедорожники.

Хотя переход на электромобили в некоторых регионах замедлился, мы по-прежнему считаем, что электромобили – это технология будущего, и в долгосрочной перспективе мы хотим сделать её успешной. Однако сейчас мы предполагаем, что переход займёт значительно больше времени, и именно поэтому наша продуктовая стратегия по-прежнему включает сбалансированное предложение автомобилей с ДВС, гибридов и электроспорткаров.

Эта позиция, схожая с подходом Volvo, Bentley и General Motors, означает, что Porsche продолжит развивать актуальную линейку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, дополняя её новыми гибридными и подключаемыми гибридными версиями. Это может означать, что Panamera, Cayenne и 911 получат модернизированные бензиновые двигатели с электрическим усилением или что компания продолжит развивать технологию T-Hybrid благодаря своему новому подразделению по производству аккумуляторов V4Smart. На прошлой неделе Porsche приобрела контрольный пакет акций этой компании, выпускающей высокопроизводительные цилиндрические батареи для 911 GTS. Скорее всего, эта технология со временем распространится и на другие модели марки.