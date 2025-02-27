Porsche готовит два спортивных электромобиля

Две будущие электрические спортивные модели Porsche были замечены во время испытаний в холодных погодных условиях. Фотографы запечатлели Porsche 718 Cayman EV вместе с 718 Boxster EV, едущими по дорогам Швеции.

Porsche всё ещё пытается замаскировать Cayman так, чтобы он больше походил на 911. Вместо того чтобы полностью замаскировать автомобиль, компания показывает, насколько похожей на 911 будет новая модель.

Фальшивые хромированные элементы и чёрная панель над окном заставляют Cayman EV выглядеть как 911. В этом отчасти помогает очень похожий угол наклона лобового стекла и фирменный нос Porsche.

Однако более прямоугольные фары выдают, что действительно находится на дороге. Porsche также попыталась использовать наклейку с круглой фарой на камуфляже.

Настоящая подсказка находится сзади. Нельзя скрыть швы, окружающие багажник, а у Porsche 911 ещё не было багажника. Вероятно, его никогда и не будет, пока Porsche располагает двигатель за задней осью.

Эти изображения дают хороший взгляд на заднюю световую полосу автомобиля, включая кадр с подсвеченными жёлтыми светодиодами поворотников. Можно отчётливо видеть зарядный порт на заднем бампере. К сожалению, не видно пассажирского крыла, чтобы проверить, скрыта ли там вторая зарядная дверь. Два зарядных порта были бы необычны, но Porsche уже установила два на Taycan EV — один для Level 1 и 2, другой для Level 1, 2 и 3 разъёмов.

Релиз моделей 718 EV отложили, но их по-прежнему ждут. Сообщается, что причиной задержки этих моделей стали проблемы с поставщиком батарей Porsche Northvolt, который объявил о банкротстве в прошлом году. Зимние испытания дают понять, что инженеры Porsche не сидят без дела.