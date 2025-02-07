Электрический 718 Cayman ожидается до конца года

Первые электрические спорткары Porsche, модели 718 Boxster и 718 Cayman EV, должны выйти в этом году. Фотографы издания CarBuzz сделали лучшие на данный момент снимки нового электромобиля из Штутгарта во время тестов на общественных дорогах в Германии. Они раскрыли почти все детали формы нового автомобиля, за исключением нескольких скрытых элементов.

Поскольку это Porsche, больших сюрпризов ожидать не стоит. Все модели компании, особенно её спорткары, обладают ярким семейным сходством, и этот автомобиль не стал исключением.

Можно рассмотреть почти все детали передних фар, начиная с четырёх прямоугольных светодиодов вокруг центрального элемента. Однако вся передняя оптика видна не полностью — вокруг её контура проходит полоса изоленты, которая делает её больше, чем она есть на самом деле. Если под ней нет окрашенной поверхности, то, возможно, будет новый светодиодный контур вокруг центральной фары.

Также стала видна большая часть переднего бампера. Некоторые элементы скрыты крышкой, как и задний бампер, на котором также есть крупные отверстия, созданные, чтобы запутать наблюдателей. Огромные вентиляционные отверстия по углам с активными заслонками охлаждают силовые и тормозные компоненты при необходимости, но закрываются для минимизации сопротивления, когда поток воздуха не требуется.

Porsche увеличила задние крылья 718 Cayman. Широкие задние крылья выглядят реальными, но фальшивое боковое окно и более массивные пороги скрывают окончательный дизайн. Ожидается, что серийная версия получит более обтекаемый профиль и дополнительные элементы дизайна перед задними колёсами.

Сзади накладка на бампере скрывает настоящую серийную деталь, но уже можно видеть ультратонкие светодиодные задние фонари нового образца. 718 Cayman также сохраняет заднюю дверь в кузове хэтчбек, но новые линии кузова намекают на более широкое и функциональное отверстие. Без двигателя сзади Porsche, вероятно, добавит больше места для груза в спорткаре.

В последние месяцы Porsche неоднократно меняла планы по выпуску версии этой модели с двигателем внутреннего сгорания. Изначально планировалось, что она будет исключительно электрической, но затем компания пересмотрела планы из-за низкого спроса.

Автомобиль также задержался из-за проблем с поставщиком аккумуляторов Porsche. Крупный производитель ячеек Northvolt объявил о банкротстве в прошлом году. Хотя компания заявила, что продолжит работу, по некоторым данным, автопроизводители столкнулись с задержками. Тем не менее ожидается, что электрический 718 Cayman будет представлен в этом году.