Huawei готова к релизу ноутбука с поддержкой искусственного интеллекта

Первый коммерческий ИИ-ноутбук Huawei должен выйти к апрелю. Вероятно, он будет оснащён собственными компонентами компании, включая процессор Kunpeng-920.

Китайский производитель не собирается сбавлять обороты, несмотря на санкции. После успехов в сегментах мобильных устройств и ИИ следующая цель Huawei — коммерческие компьютеры. По данным инсайдеры @tphuang, компания готовится выпустить собственный ПК в ближайшие месяцы. Ожидается, что устройство будет состоять из компонентов производства Huawei. Это упростит цепочку поставок и откроет новые рыночные возможности.

Хотя подробности о новом устройстве Huawei пока неизвестны, по данным издания Huawei Central, ноутбук выйдет в линейке Qingyun. Это серия корпоративных продуктов, включающая ноутбуки, настольные ПК, телевизоры и многое другое. Важной особенностью устройства станет интеграция с DeepSeek, аналогичная тому, что предлагает Microsoft в устройствах с сертификацией Copilot+. Huawei хочет воспользоваться ажиотажем вокруг ИИ-компьютеров, но исключительно для внутреннего рынка, поэтому интерес к новинке очень высокий.

Примечательно, что ноутбук Huawei, по сообщениям, будет на 100% состоять из китайских комплектующих, а его основой станет процессор Kunpeng-920. По имеющейся информации, этот процессор построен на архитектуре ARMv8 и доступен в различных конфигурациях с числом ядер до 64. Kunpeng-920 изначально ориентирован на серверные системы, но Huawei разработала версии с меньшим количеством ядер: 4, 8 или 16, которые будут доступны на рынке компьютеров.

Устройство, как утверждается, будет работать под управлением HarmonyOS с DeepSeek, отвечающим за обработку ИИ-запросов локально. Ожидается, что ноутбук выйдет в апреле, но официального подтверждения пока нет.



