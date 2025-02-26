Китайский рынок ИИ готов к рывку благодаря процессорам Huawei Ascend 910C

Чип Huawei Ascend 910C, согласно последней информации, достиг уровня выхода годных кристаллов в 40%. Планы компании включают выпуск более 100000 единиц только в этом году, что знаменует собой значительный прорыв для рынка искусственного интеллекта Китая.

Возможно, новый чип Ascend AI от Huawei станет следующим «моментом DeepSeek». Китайская компания находится на пути к разрушению доминирования таких конкурентов, как Nvidia. Huawei готовится вскоре представить свой чип Ascend 910C. Есть надежда, что он сможет конкурировать с чипом Nvidia H100 по чистой производительности. Согласно отчёту The Financial Times, Huawei за год удвоила уровень выхода годных кристаллов Ascend 910C. Это означает, что массовое производство не за горами.

Китайский конгломерат увеличил выпуск функциональных ИИ-чипов, произведённых на его производственной линии, до почти 40 %, согласно двум осведомлённым источникам. Это вдвое больше по сравнению с 20 % около года назад, сообщает The Financial Times.

Возможно, Huawei представит 910C в период проведения конференции Nvidia GTC 2025, чтобы ослабить ажиотаж вокруг неё. Говорят, что с улучшением уровня выхода годных кристаллов китайская компания получит огромные прибыли, что позволит ей ещё больше расшириться в этом сегменте.

Учитывая доминирование CUDA от Nvidia на китайском рынке, Huawei стремится разрушить его, разрабатывая собственное программное обеспечение CANN. Это долгосрочный план китайской компании.

Уже известно, что портфель чипов Huawei Ascend AI используется DeepSeek, Alibaba и Baidu. Его применение пока ограничено задачами низкого и среднего уровня, в основном связанными с выводом данных. Однако с выпуском 910C это может измениться, позволяя Huawei расширить возможности и, при удачном стечении обстоятельств, отобрать долю Nvidia в Китае.