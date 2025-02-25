Huawei Pocket 3 ожидается в марте с необычным складным экраном

Большинство представленных на данный момент раскладных смартфонов имеют соотношение сторон 21:9. Это не только затрудняет доступ к строке состояния для людей с небольшими руками, но и ухудшает просмотр видео. Ни внутренний, ни внешний дисплей не соответствуют соотношению сторон видеороликов. Теперь инсайдер утверждает, что следующий раскладной телефон Huawei получит гораздо более широкий формат.

Huawei Pocket 3 с кодовым именем «Verde» выделяется уникальным для складного дисплея соотношением сторон 3:2. Это является отходом от привычных 20:9 или 21:9, встречающихся в вертикальных раскладных смартфонах. Основной внутренний экран имеет диагональ 6,3 дюйма, а внешний дисплей — 3,5 дюйма. Этот дизайн заметно напоминает iPad Mini, который также использует соотношение 3:2. В результате Pocket 3 уже называют «складным iPad Mini». Это обеспечит сочетание портативности и продуктивности, способное заинтересовать широкий круг пользователей.

Исполнительный директор Huawei Ричард Ю недавно представил устройство в видео на Weibo, назвав его революционной инновацией. Ожидаемый в марте Pocket 3 будет работать на системе HarmonyOS и, предположительно, предложит значительные улучшения в плане аппаратного и программного обеспечения, а также интеграции экосистемы.

Ричард Ю также подтвердил, что крупнейшие китайские технологические компании, включая Tencent, ByteDance, Alibaba и Meituan, оптимизируют свои приложения для этой платформы. Это должно обеспечить качественный пользовательский опыт, несмотря на смену формата экрана. Пока это лишь слух, но инсайдер Digital Chat Station имеет хорошую репутацию, что придаёт слуху дополнительную достоверность.