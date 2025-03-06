Silverado EV ZR2 из гоночного может превратиться в серийную модель

Chevrolet представила версию ZR2 пикапа Silverado EV. Это гоночная версия, которая будет участвовать в классе Open Production EV на Mint 400. Уже много лет подряд Chevy сотрудничает с Hall Racing для создания внедорожных гоночных версий своих пикапов, и они всегда были близки к серийным моделям. Детали этих пикапов попадают в дорожные версии, будь то стандартное оборудование или запасные части от GM. Пусть это гоночный пикап, на него стоит обратить внимание. Если производитель действительно сделает Silverado EV ZR2, он может выглядеть как этот.

Chevrolet утверждает, что гоночный пикап ZR2 по большей части представляет собой обычный Silverado EV, с 98% деталей, идентичных серийным. Немало изменений наблюдается в подвеске. У пикапа есть нераскрытая подвеска, которая позволяет установить шины для грязевых дорог размером 37 дюймов. Также установлены амортизаторы Multimatic, такие же, как на всех пикапах ZR2 и даже спортивных автомобилях, таких как Ford GT. Chevrolet отмечает, что новая подвеска была перенастроена для использования в условиях бездорожья, и теперь она обеспечивает более 13 дюймов хода колес.

Есть ряд изменений внешнего вида, таких как светодиодные балки для бездорожья, большие расширители арок, защитные подножки и боковые рейлинги. Под кузовом Chevy установил множество защитных элементов.

Есть два других механических улучшения, но они могли быть выполнены с использованием серийных деталей. Производитель сообщает, что гоночный ZR2 развивает 1100 л.с. и имеет компоновку с тремя двигателями. Эта конфигурация в настоящее время недоступна для Silverado EV, но она схожа с той, что предлагается в GMC Hummer EV на этой же платформе. Точно так же гоночный ZR2 имеет передние и задние блокировки. Эта особенность есть и в Hummer, с механической блокировкой переднего дифференциала и виртуальной блокировкой заднего дифференциала. Если этот гоночный пикап предвосхищает серийную версию ZR2, он может стать самым мощным.

Компания готовит и другой внедорожный электропикап. Это Trail Boss, и Chevy намекала на него с момента первого представления Silverado EV. Он немного изменился по сравнению с тем, что было показано ранее. Вместо чёрной пластиковой передней панели она выполнена в цвет кузова. Но пикап всё равно получил уникальные бамперы, ориентированные на бездорожье, и красные крюки для буксировки.

Chevy также подтвердила, что пикап будет оснащён всесезонными шинами размером 35 дюймов, обутыми на 18-дюймовые диски. Они, похоже, имеют имитацию дизайна beadlock. По всей видимости, пикап будет слегка приподнят, но Chevy не назвала точное число. Больше информации можно ждать уже скоро. Цены за Silverado EV RST могут немного не дотягивать до $100000.