Chevrolet Traverse 2025 становится немного дороже

Автомобиль Chevrolet Traverse снова становится более стильным. После того как Chevrolet переработал Traverse в 2024 году, производитель добавил агрессивную внедорожную модель Z71 и более спортивно выглядящую версию RS. При этом роскошный вариант High Country исчез.

На 2025 год Chevrolet устраняет этот пробел, выводя на рынок модель Traverse High Country с большим количеством удобств и роскошных функций. В том числе с новой решёткой радиатора, которая делает его ещё более похожим на Tahoe.

С более квадратным дизайном Traverse превратился в массивного собрата таких моделей, как Tahoe и Suburban. Он не имел несущего кузова на раме, как эти два внедорожника, и не имел двигателя V8. Но он предлагал место для восьми пассажиров и значительно более экономный расход топлива.

На 2025 год в его оснащение входят пластиковые элементы снаружи, а также 22-дюймовые колёса с пятью спицами с глянцевыми чёрными вставками и обработанными поверхностями. Chevrolet также обновил передние панели, сделав более качественную отделку, чем у модели Traverse LT. Изменения есть и сзади, где у Traverse High Country теперь прозрачные задние фары от RS и однотонный задний бампер. У Traverse LT — серый и серебряный бампер с красными фарами.

Изменения внутри более комплексные. В то время как RS предлагает чёрную кожу с красными вставками, стремясь выглядеть спортивно, High Country предлагает более роскошные сиденья с бронзовыми вставками и бронзовыми акцентами на приборной панели и дверях. Chevrolet также предлагает сиденья Sky Cool Grey, хотя они тоже имеют тот же бронзовый декор.

High Country стандартно оснащён множеством функций, включая подогрев и вентиляцию передних сидений и обогрев внешних пассажиров второго ряда. Пакет включает в себя окружающее освещение, анимацию внешнего освещения и 10-динамиковую аудиосистему Bose.

По сравнению с комплектацией LT, в High Country стандартно присутствуют несколько пакетов. Среди них — пакет Enhanced Driving Package с системой Super Cruise для вождения без рук и усовершенствованный ассистент парковки, а также камеры на 360 градусов, подогрев руля и другие функции. Камеры Hitch Guidance и Hitch View облегчают процесс буксировки.

Стандартным является 2,5-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель мощностью 328 л.с. и с крутящим моментом 326 Нм, а также восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Полный привод доступен для всех комплектаций Traverse, кроме AT4.

Одним из преимуществ нового Chevrolet Traverse стала его просторность. В нём может разместиться до восьми человек, и при этом остаётся достаточно места для багажа за сиденьями. Новый двигатель также более мощный.

Chevrolet Traverse High Country 2025 года стартует с цены $53600, но это не самая дорогая версия Traverse. Это звание принадлежит модели RS с чёрной отделкой и сетчатой решёткой радиатора, которая стоит от $55400.

Стартовая цена для Traverse 2025 года выросла на $3000 по сравнению с 2024 годом, поскольку Chevrolet убрал базовую комплектацию LS. В пересчёте на аналогичные комплектации новая модель стоит на $600 дороже, чем в 2024 году. 2025 Chevrolet Traverse уже доступен у дилеров.