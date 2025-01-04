Chevrolet Spark протестировали в Бразилии

В середине 2024 года был замечен патент от General Motors на название Chevrolet Spark EUV. Это наводит на мысль, что компактный хэтчбек может вернуться, на этот раз в виде приподнятого кроссовера. Благодаря информации от GM Authority стало известно, как будет выглядеть новый Spark EUV минимум на одном рынке, где он будет продаваться. Модель будет предлагаться в Бразилии, крупнейшей стране Южной Америки, где GM отмечает свой 100-й год работы.

GM была замечена на тестах предсерийных образцов Spark EUV в Бразилии, которые были скрыты камуфляжем. Несмотря на камуфляж, журналистам удалось сделать фотографии машины без покрытия, которые раскрывают некоторые интересные детали о ней. Исходя из изображений, можно понять, что Spark EUV будет ребрендированной версией Baojun Yep, китайского электрического кроссовера, производимого SAIC-GM-Wuling.

Baojun Yep представляет собой крошечный городской автомобиль, который продаётся только в Китае. Он предлагается в виде трёхдверного внедорожника или двухдверного пикапа с миниатюрным кузовом. Бразильский рынок получит более практичную пятидверную версию внедорожника, судя по снимкам. Помимо дополнительных дверей, некоторых отличий в колёсах и отсутствия маленького экрана на задней части, Spark EUV выглядит почти идентично Yep. Он имеет логотипы Chevy и надпись Spark EUV Activ на задней части.

Бразильская версия Chevy, вероятно, будет использовать тот же электродвигатель, расположенный сзади, который установлен в Baojun. Он выдаёт всего 100 л.с. В Китае есть и менее мощная версия, выдающая только 68 л.с. Запас хода оценивается примерно в 402 км. Эта цифра измерена по китайскому циклу тестирования легковых автомобилей (China Light-Duty Vehicle Test Cycle). Он обычно завышает запас хода по сравнению с данными EPA.

Появление Spark EUV в Южной Америке приближает его к США, хотя маловероятно, что GM когда-либо начнёт его продавать здесь. В настоящее время GM импортирует автомобили из Китая в США — например, Buick Envision, который собирается там. Однако для электромобилей действует тариф в 100%. Нет шансов, что американские потребители обратят внимание на машину под названием Yep. Даже с логотипами Chevy это не тот автомобиль, который популярен в стране пикапов.

GM продаёт Spark с 1998 года, уже на протяжении четырёх поколений. Только модели третьего и четвёртого поколений были представлены в США. Spark был более привлекательным для мировых рынков, где он продавался под множеством названий, таких как Daewoo Matiz Classic, Chevrolet Matiz, Pontiac Matiz, FSO Matiz, Chevrolet Joy, Chevrolet Chevytaxi, Holden Barina Spark, Chevrolet Beat, Opel Karl, Vauxhall Viva и VinFast Fadil, среди прочих. У Chevy уже будет доступный электромобиль для Северной Америки — следующего поколения Chevy Bolt, так что маловероятно, что Spark EUV сможет составить ему конкуренцию по цене.