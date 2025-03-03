Представлен концепт-смартфон Realme с объективами как у DSLR

У Realme амбициозная цель — компания хочет удвоить свою глобальную пользовательскую базу за следующие три года. И начинается это сейчас с запуска серии Realme 14 Pro в Европе. Это первая выставка MWC для Realme, и компания делает её особенной с прототипом смартфона со съёмными объективами как у DSLR.

Впервые представленные в Китае, Realme 14 Pro и Pro+ вышли в Индии, а теперь прибыли в Европу. Оба смартфона будут доступны с 3 марта.

Realme 14 Pro+ стартует с 530 евро, а его базовый Pro — с 430 евро. Pro+ может похвастаться премиальными функциями, такими как изогнутый дисплей, камера-перископ 50 Мп (73 мм, 3x) и быстрая зарядка 80 Вт для аккумулятора на 6000 мАч с технологией Si/C. Он работает на Snapdragon 7s Gen 3 и имеет защиту Gorilla Glass 7i спереди и сзади.

Realme 14 Pro работает на Dimensity 7300 Energy. Его батарея имеет ту же ёмкость 6000 мАч, но поддерживает зарядку 45 Вт. Дисплей плоский и с меньшей плотностью пикселей, но всё же это 10-битная OLED панель с частотой 120 Гц. Обе модели имеют степень защиты IP69 (включая IPX6 и IPX8) и соответствуют стандарту MIL-STD-810H. Однако у базовой модели нет стекла GG 7i. И хотя она дешевле, вы потеряете не только перископическую камеру, но и сверхширокоугольную 8 Мп, а также фронтальную камеру с более высоким разрешением (16 Мп с фиксированным фокусом против 32 Мп с автофокусом).

Часть планов Realme по удвоению пользовательской базы — акцент на ИИ. Компания хочет поставить 100 млн ИИ-смартфонов по всему миру за три года. На MWC были показаны две интересные функции.

Одна из них — AI Voice Retoucher. Можно сказать телефону, что нужно сделать, например: «замени небо на закат», вместо использования меню на экране. Другая — AI Video Eraser, которая удаляет объекты с видео.

Компания также объединится с популярными брендами, чтобы повысить свою узнаваемость. В этом году запланированы два партнёрства: одно с ведущей развлекательной франшизой, другое — с ведущим люксовым брендом.

Realme расширяет границы возможностей камер смартфонов, устанавливая перископ в 14 Pro+. Но компания также исследует другие возможности со своим прототипом. Он оснащён кастомным 1-дюймовым сенсором от Sony и запатентованной системой крепления объективов. Также были показаны два объектива: портретный 73 мм и телеобъектив 234 мм. Оба устанавливаются на 1-дюймовый сенсор и могут достигать качества изображения, недоступного для самых передовых современных смартфонов.