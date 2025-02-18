Два аппарата Realme выходят с аккумуляторами 6000 мАч

Компания Realme представила серию смартфонов P3, выпустив модели Realme P3 Pro и P3x. Первая из них является преемником прошлогоднего Realme P2 Pro. Это смартфон с уровнем защиты IP68/69. Версия Nebula Glow оснащена первой в мире задней панелью из волокна, которая меняет цвет и светится в темноте.

Спереди находится экран AMOLED 6,83 дюйма с изгибами со всех сторон, разрешением 1,5K, частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1500 нит и ШИМ 3840 Гц. Он работает на Snapdragon 7s Gen 3 с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 3.1.

Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч, зарядка мощностью 80 Вт. Для охлаждения используется аэрокосмическая система с расширенной паровой камерой площадью 6050 мм².

Спереди находится камера 16 Мп. На задней панели расположена основная камера Sony IMX896 50 Мп с поддержкой OIS и датчик глубины 2 Мп. Устройство получило сканер отпечатков пальцев под экраном, два динамика и Realme UI 6 на Android 15.

В Индии аппарат доступен в вариантах 8ГБ+128ГБ, 8ГБ+256ГБ и 12ГБ+256ГБ, которые стоят соответственно 23999 рупий, 24999 рупий и 26999 рупий.

Смартфон Realme P3x является бюджетным вариантом. Он обладает экраном LCD 6,72 дюйма с разрешением FHD+, частотой 120 Гц и частотой сенсорного отклика 240 Гц. Используется чип MediaTek Dimensity 6400, до 8ГБ памяти и 128ГБ хранилища. Ёмкость аккумулятора и здесь 6000 мАч, мощность зарядки 45 Вт.

Установлена система Android 15 и Realme UI 6.0. Сзади находится основная камера 50 Мп, а также дополнительный сенсор, спереди камера 8 Мп. Среди других характеристик — поддержка карт памяти до 2ТБ, Bluetooth 5.3, GPS, корпус толщиной 7,94 мм, сканер отпечатков сбоку, разъём для наушников. Есть защита IP68 + IP69.

Realme P3x был анонсирован в Индии по стартовой цене 13999 рупий за модель с 6ГБ+128ГБ, в то время как более дорогой вариант с 8ГБ+128ГБ стоит 14999 рупий.