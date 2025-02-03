Релиз смартфона Realme GT 7 ожидается в феврале

Будущий смартфон Realme GT 7 появился в базах данных разных бенчмарков и сертификаций, показывая ключевые характеристики. Запись в Geekbench показывает, что устройство с модельным номером RMX5090 набрало 2914 баллов в одноядерном тесте и 8749 в многоядерном.

В базе указан восьмиядерный процессор Qualcomm, скорее всего, флагманский Snapdragon 8 Elite. У него шесть ядер на частоте 3,53 ГГц и два производительных ядра на частоте 4,32 ГГц, а также графический процессор Adreno 850. Подтверждено, что устройство получит до 16 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android 15, наверняка с оболочкой Realme UI 6.0. Сертификация 3C подтверждает поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Ранее обнаруженные данные из TENAA указывают на экран AMOLED 6,78 дюйма с разрешением 1,5K. Ожидаются несколько вариантов оперативной памяти, включая 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и 24 ГБ, а также от 128 ГБ до 1 ТБ хранилища. Что касается камер, сзади их может быть две, без перископического телеобъектива, который есть в модели Realme GT 7 Pro. Речь может идти об основной камере 50 Мп и сверхширокоугольной 8 Мп.

Официальная дата выхода пока не объявлена, но Realme GT 7 ожидается уже скоро в Китае. Недавно сообщалось, что устройство появится в Китае к концу февраля. Слухи говорят, что GT 7 станет самым дешёвым смартфоном на Snapdragon 8 Elite, забрав этот титул у OnePlus Ace 5 Pro, который в Китае стоит от 3 399 юаней ($465).