В Китае анонсирован смартфон Realme GT 7 Pro Racing Edition

Компания Realme представила новое дополнение к своей флагманской серии GT. В Китае поступает в продажу модель Realme GT 7 Pro Racing Edition. Это разновидность Realme GT 7 Pro с акцентом на производительность. Последний выпущен в ноябре 2024 года. Хотя многие характеристики прежние, Racing Edition делает определённые компромиссы в камерах и технологии экрана, акцентируя внимание на производительности и продолжительности работы.

Аппарат обладает экраном OLED BOE S2 6,78 дюйма с минимальными изгибами по краям. Он поддерживает частоту 120 Гц, пиковую яркость 6000 нит, глобальную яркость 1600 нит, HDR10+ и Dolby Vision для улучшенного визуального восприятия.

Используется процессор Snapdragon 8 Elite, оперативная память LPDDR5x и хранилище UFS 4.1, что обеспечивает высокую производительность. Для защиты от перегрева предусмотрена система охлаждения с паровой камерой с двумя отсеками площадью 11480 мм².

Есть аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт. Она также поддерживает функцию обходной зарядки для снижения тепла во время интенсивных игровых сессий. Для фотографирования есть основная камера с сенсором Sony IMX896 на 50 Мп с OIS, сверхширокоугольная OV08D10 на 8 Мп и передняя Samsung S5K3P9 на 16 Мп.

Среди прочих характеристик — оптический встроенный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, крупный линейный мотор по оси X, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-передатчик и порт USB-C. Рамка аппарата выполнена из алюминия и обеспечивает защиту IP68/69. Устройство работает на Android 14.

Заметным изменением стал сканер отпечатков пальцев. Если у GT 7 Pro ультразвуковой сканер, то в Racing Edition используется оптический. Также различаются скорости хранилища: в GT 7 Pro используется UFS 4.0, в то время как Racing Edition получает более быстрый UFS 4.1.

Racing Edition представлен по следующим ценам:

12 ГБ + 256 ГБ – 3099 юаней ($425)

16 ГБ + 256 ГБ – 3399 юаней ($485)

12 ГБ + 512 ГБ – 3699 юаней ($500)

16 ГБ + 512 ГБ – 3999 юаней ($550)

Устройство доступно в цветах Neptune Explorer Edition и Star Trail Titanium. На данный момент Realme не подтвердила, будет ли Racing Edition выпущен за пределами Китая.