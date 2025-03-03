Valve опубликовала статистику за февраль 2025

Компания Valve представила новые данные для геймеров и разработчиков. Результаты опроса Steam Hardware and Software Survey за февраль 2025 года опубликованы и позволяют узнать о самых популярных аппаратных и программных решениях среди игроков на ПК.

Участие в опросе является добровольным, и Valve выбирает участников случайным образом. Основная цель опроса — предоставить усреднённые данные по платформе и помочь Valve и разработчикам принимать решения о вложениях в технологии, оптимизации игр и многом другом. Это также позволяет узнать, как разные версии Windows используются среди тех, кто предпочитает играть на ПК.

Valve сообщила, что доля пользователей Windows 11 в феврале сильно снизилась. Она упала до 44,1%, что является снижением на 9,36% (по-прежнему выше, чем доля Windows 11 на мировом рынке). Windows 10, в свою очередь, увеличила свою долю на 10,47% до 53,34%. Windows 7 всё ещё используется, несмотря на то, что последние версии Steam уже не поддерживаются на этой системе. Примерно 0,1% всех пользователей Windows на Steam используют Windows 7 с устаревшими версиями Steam, которые пока работают.

В целом Windows набрала 97,58% пользователей Steam, в феврале её доля увеличилась на 1,03%. Linux на втором месте с 1,45% (-0,61%), а macOS на третьем месте с 0,97% (-0,43%).

Что касается аппаратных компонентов, процессоры Intel остаются самым популярным выбором. 68,89% всех участников опроса сообщили, что их ПК работают на чипах Intel. У AMD доля 31,07%, а у Microsoft — 0,05% со своими собственными чипами. Что касается видеокарт, то 83,07% используют карты Nvidia, 11,49% — AMD, а 5,21% — Intel. Самая популярная карта в Steam — Nvidia RTX 4060. Она вытеснила RTX 3060 и теперь установлена на 8,37% компьютеров.