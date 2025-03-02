1 марта в игре одновременно находилось 2672 человека.

Недавно игра Star Wars Outlaws установила новый рекорд по количеству игроков в Steam. Это случилось на фоне большой распродажи от Ubisoft. Компания запустила акцию в Steam, где скидки на игры достигают 85%. Star Wars Outlaws тоже подешевела — её можно купить за полцены. Благодаря этому в игру зашло рекордное количество людей.

1 марта в Star Wars Outlaws одновременно играли 2672 человека. Это лучший результат с момента выхода игры на платформе Valve в ноябре 2024 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 ноября, в тот же онлайн находилось 2492 игрока. Однако цифры всё ещё не впечатляют, т.к. популярные проекты собирают десятки тысяч игроков.

Ситуация с игрой остаётся неоднозначной: в Steam отзывы пользователей стали в основном хорошими, но за последние 30 дней мнения смешанные. Геймеры жалуются на плохую оптимизацию. Им не нравится скучный стелс и долгие загрузки. Зато хвалят захватывающий сюжет и красивые пейзажи.

Star Wars Outlaws вышла 30 августа 2024 года. Игра доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Критики встретили проект прохладно, а обычные игроки раскритиковали его ещё сильнее. После релиза Ubisoft выпустила несколько обновлений, который исправили многие ошибки. Например, улучшили стабильность и убрали баги в миссиях.

Скидка — не единственная причина роста онлайна. В феврале 2025 года разработчики добавили новый контент. Появились дополнительные задания и косметические предметы. Это тоже привлекло определенную часть игроков. Однако эксперты считают, что игра пока не оправдала ожиданий. Её продажи остаются ниже, чем у других крупных проектов Ubisoft, таких как Assassin’s Creed.

Распродажа в Steam продлится ещё несколько дней и фанатов Звездных Войн есть шанс купить игру Star Wars Outlaws за дёшево.