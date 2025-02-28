Проект показывает рекордные для издателя цифры по привлечению игроков, но одновременно и острые проблемы с оптимизацией.

Новая игра серии Monster Hunter от японского издателя Capcom чрезвычайно сильно стартовала в Steam, в пиковый момент собрав около 1,2 миллиона одновременно играющих пользователей. Причём эта цифра не окончательная. В ближайшие сутки и выходные, судя по динамике и данным SteamDB, она может стать существенно больше.

Игра относится к жанру экшен-RPG и посвящена охоте на монстров. Проходить проект можно как в одиночку, так и с друзьями или с напарниками под управлением ИИ. Как и предыдущие части серии, Wilds предлагает огромный открытый мир с различными биомами, а также исполинских по размеру боссов.

Столь высокий пиковый онлайн позволил проекту занять седьмую строчку среди самых популярных игр в Steam за всё время. Позади остались Cyberpunk 2077, Elden Ring, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3 и другие самые успешные хиты предыдущих лет.

Впереди лишь королевская битва PUBG, китайский экшен Black Myth: Wukong, «покемоны» Palworld, Counter-Strike, Dota и корейская MMORPG Lost Ark. Причём в ближайшие пару суток Monster Hunter Wilds может потеснить некоторые из перечисленных игр, тем самым войдя в ТОП-5 Steam по пиковому онлайну за всю историю сервиса.

Лидеры по одновременному числу игроку в Steam (крайний столбец справа) за всё время.



Впечатляющему успеху для новой игры Capcom не помешал ценник в 70 долларов, а также отсутствие проекта в российском сегменте Steam. С другой стороны, активацию игры на российских аккаунтах Capcom, в отличие от Sony или Konami, не запрещает. Страничка в магазине также переведена на русский, есть русские субтитры, перевод интерфейса и, если верить Steam, даже соответствующая озвучка.

Увы, праздновать издателю при столь высоких цифрах пикового онлайна все равно не приходится. Число положительных отзывов находится на отметке всего 47%, а ругают игру практически исключительно за плохую оптимизацию.

Capcom обещала, что новый открытый мир будет «живым и насыщенным», и, кажется, это сыграло с проектом злую шутку. В отзывах пользователи мрачно шутят, что нагрузка на «железо» ПК столь высока, будто фоном работает майнер криптовалют. Геймплей, напротив, хвалят.

Напомним, Monster Hunter Wilds, как и предыдущие проекты студии, работает на движке RE Engine. Первыми играми на его основе стали хорроры Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2. Очевидно, большие открытые миры, тем более насыщенные контентом, движку даются очень непросто.

Самые успешные игры Capcom в Steam.



Для Capcom старт Monster Hunter Wilds все равно стал знаковым. До этого самый большой пиковый онлайн в истории издателя семь лет назад взяла другая игра серии Monster Hunter – World. В неё на пике в Steam одновременно зашло 334 тысячи игроков. Получается, с тех пор Capcom сумела увеличить результат в четыре раза, вдобавок увеличив ценник на 15%.

Вышедшая в прошлом году Dragon's Dogma 2 показала пиковую вовлечённость на уровне в 228 тысяч игроков. По оценке SteamDB, всего за год игру в одном только Steam купили от 1,5 до 2,6 млн человек. У Monster Hunter Wilds цифры будут в разы выше.

Очевидно, сейчас издатель хотя бы частично попытается исправить проблемы производительности новинки. Далее по курсу у японцев воскрешение их давних серий Onimusha и Okami, а главной темой для Capcom станут новые части Resident Evil. В следующем году серии исполнится 30 лет. По словам инсайдеров, к этому моменту компания готовит новую девятую часть, ремейк Resident Evil Zero и некое небольшое обновление нескольких старых игр серии.