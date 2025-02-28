Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Monster Hunter Wilds превзошла Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam
Проект показывает рекордные для издателя цифры по привлечению игроков, но одновременно и острые проблемы с оптимизацией.

Новая игра серии Monster Hunter от японского издателя Capcom чрезвычайно сильно стартовала в Steam, в пиковый момент собрав около 1,2 миллиона одновременно играющих пользователей. Причём эта цифра не окончательная. В ближайшие сутки и выходные, судя по динамике и данным SteamDB, она может стать существенно больше.

Игра относится к жанру экшен-RPG и посвящена охоте на монстров. Проходить проект можно как в одиночку, так и с друзьями или с напарниками под управлением ИИ. Как и предыдущие части серии, Wilds предлагает огромный открытый мир с различными биомами, а также исполинских по размеру боссов.

Столь высокий пиковый онлайн позволил проекту занять седьмую строчку среди самых популярных игр в Steam за всё время. Позади остались Cyberpunk 2077, Elden Ring, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3 и другие самые успешные хиты предыдущих лет.

Впереди лишь королевская битва PUBG, китайский экшен Black Myth: Wukong, «покемоны» Palworld, Counter-Strike, Dota и корейская MMORPG Lost Ark. Причём в ближайшие пару суток Monster Hunter Wilds может потеснить некоторые из перечисленных игр, тем самым войдя в ТОП-5 Steam по пиковому онлайну за всю историю сервиса.

Лидеры по одновременному числу игроку в Steam (крайний столбец справа) за всё время.

Впечатляющему успеху для новой игры Capcom не помешал ценник в 70 долларов, а также отсутствие проекта в российском сегменте Steam. С другой стороны, активацию игры на российских аккаунтах Capcom, в отличие от Sony или Konami, не запрещает. Страничка в магазине также переведена на русский, есть русские субтитры, перевод интерфейса и, если верить Steam, даже соответствующая озвучка.

Увы, праздновать издателю при столь высоких цифрах пикового онлайна все равно не приходится. Число положительных отзывов находится на отметке всего 47%, а ругают игру практически исключительно за плохую оптимизацию.

Capcom обещала, что новый открытый мир будет «живым и насыщенным», и, кажется, это сыграло с проектом злую шутку. В отзывах пользователи мрачно шутят, что нагрузка на «железо» ПК столь высока, будто фоном работает майнер криптовалют. Геймплей, напротив, хвалят.

Напомним, Monster Hunter Wilds, как и предыдущие проекты студии, работает на движке RE Engine. Первыми играми на его основе стали хорроры Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2. Очевидно, большие открытые миры, тем более насыщенные контентом, движку даются очень непросто.

Самые успешные игры Capcom в Steam.

Для Capcom старт Monster Hunter Wilds все равно стал знаковым. До этого самый большой пиковый онлайн в истории издателя семь лет назад взяла другая игра серии Monster Hunter – World. В неё на пике в Steam одновременно зашло 334 тысячи игроков. Получается, с тех пор Capcom сумела увеличить результат в четыре раза, вдобавок увеличив ценник на 15%.

Вышедшая в прошлом году Dragon's Dogma 2 показала пиковую вовлечённость на уровне в 228 тысяч игроков. По оценке SteamDB, всего за год игру в одном только Steam купили от 1,5 до 2,6 млн человек. У Monster Hunter Wilds цифры будут в разы выше.

Очевидно, сейчас издатель хотя бы частично попытается исправить проблемы производительности новинки. Далее по курсу у японцев воскрешение их давних серий Onimusha и Okami, а главной темой для Capcom станут новые части Resident Evil. В следующем году серии исполнится 30 лет. По словам инсайдеров, к этому моменту компания готовит новую девятую часть, ремейк Resident Evil Zero и некое небольшое обновление нескольких старых игр серии.

#capcom #monster hunter wilds
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
22
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
4
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
6
Politico: Макрон не смог заручится поддержкой Трампа в вопросе гарантий безопасности для Украины
1
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
18
В России выпустили полностью отечественный пятиосевой станок с ЧПУ для нужд авиастроения
+
Android Auto 18.3 официально представлен: исправление ошибок и новые улучшения
+
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
+
Использование ИИ технологий для создания игр нравится далеко не всем геймерам
2
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
9
ЕС обратится к Индии с просьбой о помощи в обеспечении санкций против России
+
Компания Oukitel представила свой новый смартфон IIIF150 Raptor 5G
+
Смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26 получат новые процессоры и экраны
1
Япония оказалась на пороге нового уровня демографического кризиса
2
Немецкая Pithead Studio разрабатывает игру Cralon
+
На Kickstarter собирают деньги на беспроводную низкопрофильную механическую клавиатуру Iqunix MQ80
+
Microsoft выпускает обновление KB5052077 для Windows 10 с новыми функциями и решением проблем
+

Популярные статьи

Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
20
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
23
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
79
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
6
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
44
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
6
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
39

Сейчас обсуждают

1qw11
21:08
Наверно куплю новый компьютер с новейшей видеокартой АМД, оно ведь лучше Инвидиа
AMD официально представила видеокарты Radeon RX серии 9070 на базе графической архитектуры RDNA 4
jokir
21:07
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
Nvidia&Intel Hater
21:06
конечно же не тянут инсталлеры из сети,не .ни разу.на винде.вы в каждой теме и так всрались,и тут продолжаете
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
Serega Volkov
21:02
Это не народный пк, это бомжесборка на амудэ
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
Зум
20:56
Поменяй регион и появится
HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
beltar
20:54
Пыталась. Но на мобильные устройства можно 1 раз поставить пакет программ и больше не обновлять, вплоть до выкидывания. Там плюсы винды не так очевидны. Свобода - это когда скачал, установил и работа...
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
Игорь Ципцероид
20:54
Мне кажется или это статья написана ради троллинга? Иначе я не могу представить что у человека в голове, чтобы он мог написать это с серьёзным лицом. Представляю как он сидит, думает, как же написать,...
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
Slumber
20:48
Не аргумент, у pulse 9070xt в требованиях 750Вт, как и у большинства других 9070xt
AMD официально представила видеокарты Radeon RX серии 9070 на базе графической архитектуры RDNA 4
Mallory
20:47
Майкрософт неоднократно пытался вылезти на телефоны как и на планшеты. Даже свою люмию презентовали как убийцу айфона. И где результат? Винда? Про свободу? Вы EULA вообще читали? Почитайте, там много...
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
Slumber
20:46
Ну у red devil такого недостатка нет, так что есть варианты. А sapphire, видимо, решила тупо сделать тест рынка, почему именно на нитро - непонятно.
AMD официально представила видеокарты Radeon RX серии 9070 на базе графической архитектуры RDNA 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем