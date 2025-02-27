Задние двери BMW X3 могут не вовремя открыться

BMW объявила об отзыве более 40000 внедорожников X3 в США из-за потенциальной проблемы с механизмом запирания задних дверей, которая может представлять угрозу безопасности. Отзыв затрагивает 40736 моделей BMW X3 sDrive30i и xDrive30i 2022–2024 модельных годов, произведённых с августа 2021 по август 2024 года.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) США заявляет, что модули замков задних дверей в этих автомобилях могут выйти из строя, что приведёт к самопроизвольной разблокировке дверей. Это может вызвать случайное открытие дверей во время движения, увеличивая риск получения травм пассажирами на заднем сиденье.

BMW обнаружила проблему во время внутренних испытаний 30 января и после инженерного анализа установила, что автомобили не соответствуют федеральным стандартам безопасности, что привело к добровольному отзыву. Хотя сообщений об авариях или травмах, связанных с этой проблемой, не поступало, BMW рекомендует владельцам как можно скорее проверить и отремонтировать свои автомобили. Компания начнёт уведомлять затронутых владельцев по почте, а официальные письма об отзыве ожидаются 14 апреля 2025 года. Авторизованные дилерские центры BMW бесплатно заменят неисправные модули замков задних дверей.

Этот отзыв не стал первым для BMW, касающимся проблем с замками дверей. В 2017 году автопроизводитель отозвал 45484 автомобиля серии 7 2005–2008 модельных годов из-за дверей, которые могли неожиданно открываться во время движения. Проблема была связана со сбоем программного обеспечения, влияющим на систему фиксации дверей. Двери могли казаться закрытыми, когда на самом деле не были полностью зафиксированы. Кроме того, в 2012 году BMW отозвала 7485 автомобилей серии 7 2005–2007 модельных годов из-за аналогичной проблемы, когда двери могли случайно открываться из-за неисправности программного обеспечения.

BMW не единственная компания, сталкивающаяся со связанными с дверями отзывами. Другие производители имели аналогичные проблемы. Например, в 2024 году Volkswagen отозвала несколько электромобилей ID.4 из-за дверей, которые могли открываться или неправильно закрываться. Ford в разные годы проводила несколько отзывов, связанных с проблемами фиксаторов дверей. В 2020 году Ford отозвала более 2 млн автомобилей в Северной Америке из-за неисправных замков дверей, которые могли привести к открытию дверей во время движения.