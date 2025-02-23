Электромобили BMW смогут проезжать без малого 900 км

Компания BMW реализует ряд изменений в своей последней аккумуляторной технологии, которая появится в электромобилях на базе Neue Klasse, таких как седан следующего поколения i3 и кроссовер iX3. Так называемый аккумулятор BMW Gen6 — который, как следует из названия, является шестым поколением технологии автопроизводителя, — будет иметь на 30% больший запас хода, чем существующий, установленный в автомобилях BMW i5 и iX, а также на 30% быстрее заряжаться на постоянном токе.

Аккумулятор Gen6, установленный в электромобилях Neue Klasse, будет более энергоёмким благодаря переходу на цилиндрические элементы, которые заменят призматические в текущей линейке. BMW предложит свои маленькие элементы диаметром 1,8 дюйма в двух вариантах высоты (3,7 дюйма или 4,7 дюйма) в зависимости от применения в автомобиле. Элементы больше не будут организованы в отдельные модули и будут непосредственно подключаться к батарейному блоку, что позволит уменьшить вес и размер, улучшить эффективность и увеличить внутреннее пространство.

Аккумулятор также будет неотъемлемой частью структуры Neue Klasse. В то время как существующие электромобили BMW устанавливают свои аккумуляторы в отдельном корпусе, который затем монтируется в специальное место в кузове, их заменители будут использовать конструкцию pack-to-open-body, при которой в полу автомобиля будет предусмотрено место для источника энергии. Жёсткий экзоскелет аккумулятора, таким образом, будет служить структурным элементом, что уменьшит сложность деталей и вес, а также повысит жёсткость и твёрдость рамы. BMW даже заявила, что такая конструкция обеспечит лучшую защиту при столкновениях. Аккумулятор создаёт полностью плоское днище, поэтому будущие электромобили будут более аэродинамичными.

Переработанная структура аккумулятора также будет работать на системе с напряжением 800 В вместо 400 В, что обеспечит более быструю зарядку на постоянном токе. BMW ещё не готова заявить официальные цифры, но признала, что зарядка будет на 30% быстрее по сравнению с аккумулятором Gen5, который в настоящее время поддерживает мощность зарядки 205 кВт в BMW i4 2025 года. Это означает, что зарядка мощностью 267 кВт уже на подходе, что не является рекордом. Lucid нацелена на 400 кВт для внедорожника Gravity, но всё же это улучшение по сравнению с текущими моделями BMW. BMW заявляет, что новая электрическая система добавит 300 км запаса хода за 10 минут зарядки, что в два раза больше текущего показателя для таких автомобилей, как i7 и i4.

Говоря о запасе хода, новая схема аккумулятора, более эффективная электрическая система, упрощённая конструкция и меньший вес — всё вместе способствует улучшению на 30% между зарядками. Это означает, что, используя шкалу WLTP, самые дальнобойные электромобили BMW смогут пройти 885 км на одном заряде, хотя это число, вероятно, снизится до примерно 644 км при тестировании по методике EPA.