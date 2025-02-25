BMW M2 CS должен быть представлен в августе

Инсайдер под ником Bimmerpost ynguldyn, специализирующийся на связанных с автомобилями BMW вопросах, опубликовал ряд сведений о предстоящих моделях. Новый BMW M2 CS станет самым мощным M2, самым быстрым, с обновлёнными шасси и подвеской, станет легче и более манёвренным.

Самая большая новость — это максимальная скорость M2 CS. Сообщается, что она достигнет 302 км/ч. Это на 53 км/ч больше, чем у базового M2, и на 18 км/ч больше, чем у M2 с пакетом M Driver's Package. Предыдущий M2 CS достигал максимальной скорости 280 км/ч, так что новый M2 CS уверенно станет лидером.

Ещё CS станет легче. Согласно утечкам информации, CS потеряет 30 кг по сравнению с обычным M2. Используя автоматический M2 в качестве ориентира, так как CS почти наверняка будет использовать 8-ступенчатый автомат для обработки дополнительной мощности и крутящего момента, можно ожидать, что CS будет весить около 1695 кг. Большая часть экономии в весе, вероятно, будет достигнута за счёт включения опциональных углеродных волокнистых деталей для обычного M2, таких как крыша и передние сиденья, в стандартную комплектацию.

BMW также обновит подвеску на CS. По сравнению с обычным M2, CS будет на 8 мм ближе к земле. Можно предположить, что жёсткость пружин была изменена, а адаптивные амортизаторы M будут перенастроены для соответствия.

Из предыдущих отчётов известно, что M2 CS будет самым мощным M2 на данный момент. Ожидается, что мощность достигнет 525 л.с., что на 39 л.с. больше, чем у стандартного M2, и на 59 л.с. больше, чем у предыдущего поколения M2 CS. Это причина, по которой новый CS наверняка будет использовать автоматическую трансмиссию, так как это единственная трансмиссия для версии с высоким крутящим моментом стандартного M2. Из-за значительного увеличения мощности возникает вопрос, будет ли CS также использовать полный привод. У M4 Competition версия с задним приводом развивает 504 л.с., а версия с полным приводом — 523 л.с. Пока не будет подтверждения, можно предположить, что на CS будет доступен задний привод.

Фотографии показали, что CS получит уникальные стилистические особенности, чтобы выделяться среди обычных M2. Передний бампер был переработан с новыми воздухозаборниками и более глубоким передним спойлером. Сзади на крышке багажника будет установлен спойлер в стиле «утиного хвоста».

Ожидается, что BMW представит автомобиль в августе, и вскоре после этого он поступит в продажу. Помимо того, что CS будет самым мощным M2, он станет и самым дорогим. Если судить по предыдущей версии, CS может стоить более $80000, что является большим скачком по сравнению с базовой ценой M2 примерно в $65000.