BMW M5 2026 года не должен подорожать

Когда автопроизводители выпускают модель следующего года, цена зачастую немного повышается, даже если не были добавлены дополнительные функции, производительность или и то, и другое. Согласно информации от CarsDirect, седан BMW M5 сохранит рекомендованную розничную стоимость $119500 при переходе с модели 2025 года на модель 2026 года.

Этот гибрид предназначен больше для мощности, чем для экономии топлива, и помогает 4,4-литровому двигателю с двумя турбинами развивать 717 лошадиных сил. Насколько известно, в модели M5 2026 года не будет увеличения мощности или каких-либо изменений в целом, поскольку модель 2025 года была представлена как новое поколение.

В результате логично, что цена останется прежней. Однако всё, от компонентов до цен на материалы, постоянно меняется. Сейчас США сталкиваются с возможностью введения налогов на произведённые за рубежом импортные автомобили, так что желающим стать обладателем M5 стоит поторопиться.

Очевидно, что седан M5 не является доступным выбором для большинства, так как он принадлежит к сегменту автомобилей класса люкс с высокой производительностью и стоит более $100000. Cadillac CT5-V Blackwing в настоящее время стоит дешевле — $95595. Хотя у него меньше лошадиных сил, а именно 668, он оснащён механической трансмиссией, на радость ценителям. Другими конкурентами M5 являются Audi RS7 мощностью 621 л.с. за $128600, Mercedes-AMG GT63 мощностью 577 л.с. за $156850 или Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid мощностью 771 л.с., но с ценой $226500.

Нынешний M5 не завоевал той любви среди энтузиастов и журналистов, которую приобрели предыдущие поколения. Распространённые жалобы заключаются в том, что он тяжёлый (2442 кг). Обозреватели отмечают, что пока доступна вся мощность аккумулятора, удовольствие от вождения огромное. Но это быстро превращается в мёртвый вес, если мощность недоступна.