Новые часы Casio G-Shock призваны привлечь ценителей классики и современности

Компания Casio представила в Великобритании две новые модели часов G-Shock — GW-5000HS-7ER (белая) и GW-5000HS-1ER (чёрная). В них сочетаются долговечность устройств бренда и экологичные улучшения. Часы сохранили квадратный дизайн оригинала 1983 года, но получили современные элементы, включая детали из биологически безопасной смолы. Их цена составляет 279 фунтов.

Безель и ремешок обеих моделей теперь изготовлены из биосмолы, частично полученной из возобновляемых источников. Это снижает воздействие на окружающую среду без ущерба для прочности. Часы оснащены корпусом из нержавеющей стали с DLC-покрытием для защиты от царапин, водонепроницаемостью 200 м и фирменной ударопрочной конструкцией Casio.

Ключевые функциональные улучшения включают солнечную подзарядку Tough Solar, исключающую необходимость в одноразовых батарейках, и радиосинхронизацию Multi-Band 6 для автоматической точности. Также присутствуют стандартные функции: мировое время, пять ежедневных будильников, секундомер и двойная светодиодная подсветка. Обе модели собираются на заводе Yamagata Casio, где в 1983 году был выпущен первый G-Shock.

Хотя серия часов GW-5000HS стоит дороже большинства моделей G-Shock с резиновым корпусом, она ориентирована на энтузиастов, ценящих сочетание наследия и экологичности. Часы уже доступны на британском сайте G-Shock.