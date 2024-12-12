Часы Casio Pro Trek PRJ-B001WM-1 поступают в продажу

Компания Casio представила новые часы Pro Trek PRJ-B001WM-1 совместно с токийским модным брендом White Mountaineering. Они сочетают в себе городской стиль и функциональность для активного отдыха в дизайне, предназначенном для универсального использования.

Часы полностью чёрные с фирменным треугольным узором White Mountaineering, аккуратно встроенным в циферблат. Корпус и рамка выполнены из смеси обычной и биосмолы. Отличительной чертой часов является специальный огнестойкий ремешок из тканевого материала на основе клещевины. Этот материал обладает отличной прочностью, выдерживает экстремальные температуры и защищает от ожогов.

Часы оснащены солнечной батареей, что исключает необходимость замены батареек. Они подключаются к смартфонам через Bluetooth, что обеспечивает автоматическую синхронизацию времени, функции поиска телефона и отслеживания активности. Полезная функция записи времени и местоположения делает эти часы особенно ценными для любителей активного отдыха.

Часы оснащены вращающимся безелем с защитой, закрывающей кнопки, чтобы предотвратить случайное нажатие. При этом даётся лёгкий доступ при необходимости.

Размер часов составляет 50,3 × 46 × 13,6 мм, а вес — всего 47 г. Они водонепроницаемы на глубине до 100 м и способны работать при температуре до -10 °C. Циферблат выполнен из минерального стекла, а сами часы оснащены такими функциями, как мировое время, секундомер, таймер, будильник и подсветка.

Pro Trek PRJ-B001WM-1 ожидается по цене около $200 на рынке США. В Японии они уже продаются за примерно $196.