Широко известная в своё время компании Casio анонсировала умные часы G-Shock Move DWH5600, способные отслеживать показатели здоровья пользователя. Часы можно подключать к смартфону посредством Bluetooth и заряжать от солнечного света.
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Производитель в настоящее время празднует 40-летие линейки часов G-Shock, чему и посвящён этот анонс. Новые часы обладают восьмиугольным дизайном в ретро-стиле, получив достаточно компактный корпус 51,1 × 44,5 × 17,4 мм при весе 59 г.
Эта модель тоньше по сравнению с другими гибридными часами. Благодаря этому их удобнее носить постоянно, отслеживая сон и другие параметры. Заряжать их придётся не так часто, как другие смарт-часы. Солнечной зарядки должно хватить, чтобы экран LCD непрерывно показывал время. Также часы можно заряжать через кабель USB, если вы используете дополнительную функциональность.
Совместно с компанией Polar производитель внедрил отслеживание физической активности и медицинских показателей. В их число входят мониторинг сердечного ритма, подсчёт шагов, мониторинг кислорода в крови, отслеживание движения.
Информацию из часов можно отправлять на iPhone и Android-устройства через Bluetooth посредством приложения Casio Watches. Со смартфонов можно получать на часы уведомления и искать смартфон, если он потеряет.
В США новая модель стоит $299 и должна поступить в продажу 19 мая. В Европе стоимость составляет 279 евро, пишет Nextpit.