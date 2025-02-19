iPhone Pro меняют как никогда прежде часто

Владельцы смартфонов iPhone Pro обновляют свои устройства гораздо раньше, чем владельцы обычных iPhone, говорит статистика фирмы Counterpoint Research. В среднем обладатели Pro меняют свои iPhone каждые 2,75 года. Обладатели базовых моделей удерживают свои устройства в среднем 3,15 года. Разница не выглядит большой, но на рынке премиальных смартфонов это сигнализирует о значительном сдвиге.

Эта тенденция вызвана изменением менталитета среди пользователей iPhone. Многие владельцы моделей Pro считают себя новаторами, 45% из которых называют себя первыми, кто пробует новые технологии. Ещё 25% считают себя лидерами мнений, влияющими на решения о покупках. Это восприятие создаёт чувство срочности для обновления, часто в течение двух-трех лет после выпуска телефона. В то же время пользователи базовых моделей всё чаще переходят на модели Pro, интересуясь такими эксклюзивными функциями, как улучшенные камеры, дисплеи ProMotion и премиальные материалы.

Краткие циклы обновлений оказывают эффект и на вторичный рынок. С увеличением числа моделей Pro, попадающих на рынок перепродажи, ожидается улучшение доступности восстановленных устройств, особенно в таких регионах, как Индия и Юго-Восточная Азия, где высокий спрос на бывшие в употреблении iPhone. Ограничения поставок затрудняют покупку восстановленных моделей Pro для многих покупателей, но этот сдвиг может облегчить некоторые из этих проблем.

Время появления этой тенденции особенно интересно в свете ожидаемого анонса iPhone SE 4. Самый доступный iPhone долгое время ориентировался на экономных покупателей, но ожидаемая модель, по слухам, принесет значительное обновление дизайна в стиле iPhone 14 с Face ID и OLED-дисплеем. Если Apple сохранит умеренную цену, SE 4 может стать идеальной точкой входа для покупателей iPhone в первый раз и пользователей, переходящих с Android.

Отчёт также подчеркивает растущий успех Apple в привлечении пользователей с Android. Почти половина опрошенных владельцев iPhone ранее использовали устройства на Android. Samsung и Google стали крупнейшими брендами, которые пострадали от этой тенденции. По мере того как всё больше пользователей премиальных Android-устройств переключаются на iPhone, такие компании, как Samsung, OnePlus и Vivo, усиливают внимание к функциям с искусственным интеллектом и высококлассным характеристикам, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Недавние данные подтверждают тенденцию к более коротким циклам обновлений. В 4-м квартале 2024 года 36% пользователей iPhone обновили свои устройства за два последних года, по сравнению с 31% годом ранее. Соглашения на обмен устройств и планы рассрочки сделали обновление более доступным, а стратегия Apple по внедрению эксклюзивных функций в новых моделях добавляет дополнительное давление на пользователей, побуждая их обновлять устройства быстрее.

Несмотря на то, что iPhone остаются функциональными в течение четырёх-пяти лет, Apple продолжает внедрять инновации, создавая ощущение срочности среди своих самых преданных пользователей. Будет ли эта тенденция сохраняться, зависит от будущих продуктов.