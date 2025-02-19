Сегодня состоится анонс iPhone SE 4

Apple готовится представить iPhone SE 4 на специальном мероприятии сегодня в 21:00 по московскому времени. Это означает, что до официального анонса остаются лишь часы. Перед анонсом на Alibaba были замечены защитные чехлы для телефона, что подтверждает дизайн, ранее показанный в изображениях от производителя чехлов Spigen.

Как видно на изображении ниже, задняя часть телефона остаётся относительно похожей на iPhone SE 3. Зато спереди наконец-то появляется вырез и очень тонкая рамка в нижней части. Кнопка Home в линейке SE окончательно заменена датчиками Face ID, расположенными в вырезе.

Как и iPhone SE 3, SE 4, похоже, также не имеет магнитов для более удобного выравнивания с аксессуарами MagSafe. Магниты на чехлах почти наверняка подтверждают их отсутствие внутри телефона. Задняя камера тоже очень похожа на прошлогоднюю.

Ожидается, что аппарат получит камеру 48 Мп на задней панели (вместо 12 Мп) и переднюю 12 Мп (вместо 7 Мп). Хотя сенсор, скорее всего, будет меньше, чем у более дорогих моделей, он всё же должен улучшить систему обработки изображений, добавляя больше деталей и повышая качество снимков.

Спереди ожидается экран размером 6,1 дюйма против 4,7 дюйма у SE3. На этот раз панель также OLED, что означает лучшее качество цветов и контрастности, а также в целом улучшенное визуальное восприятие. Панель, как ожидается, достигнет яркости 800 нит в HBM и 1200 нит пиковой яркости, что также является улучшением по сравнению с предшественником. HBM обозначает максимальную яркость дисплея при прямом солнечном свете, а пиковая яркость достигается лишь на небольшой части экрана в определённых условиях, например, при воспроизведении HDR-видео.